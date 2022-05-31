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    Путін-асенізатор. Українець креативно розмалював свій автомобіль (відео)

    Українці знаходять позитив навіть у таких буденних речах - Путін-асенізатор. Українець креативно розмалював свій автомобіль (відео)
    Українці знаходять позитив навіть у таких буденних речах
    скірншот з відео

    Президент Росії має звикати до зневажливого ставлення

    Мешканець Броварів, який займається відкачуванням вмісту вигрібних ям, креативно розмалював свій автомобіль.

    Обличчя Путіна намальовано таким чином, аби труба, яка відсмоктує нечистоти, заходила російському президенту до рота.

    «Якщо у когось є бажання, аби Путін відсмоктав ваші відходи – звертайтесь», – жартує власник автівки.

    Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов показав незвичну «розпаковку» на фронті. Українські воїни добули трофейний БМП!

    «Під час огляду місця бою в 100 метрах від зайнятого противником берега Сіверського Донця разом з українськими воїнами помітили та угнали БМП. А в ньому «жирна» здобич! Комплекс радіозв'язку Р-168 «Акведук», російська переносна станція наземної розвідки ПСНР, приціли нічного бачення та багато іншого», – повідомив журналіст.

    Теги: росія окупанти війна путін автомобіль Україна окупація #stoprussia
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    Путін-асенізатор. Українець креативно розмалював свій автомобіль (відео)