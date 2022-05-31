«Розпаковка» трофейного БМП рашистів. Що було всередині (відео)

Окупанти вкотре підтвердили свій статус армії мародерів

Журналіст Юрій Бутусов показав незвичну «розпаковку» на фронті. Українські воїни добули трофейний БМП!

«Під час огляду місця бою в 100 метрах від зайнятого противником берега Сіверського Донця разом з українськими воїнами помітили та угнали БМП. А в ньому «жирна» здобич! Комплекс радіозв'язку Р-168 «Акведук», російська переносна станція наземної розвідки ПСНР, приціли нічного бачення та багато іншого», – повідомив журналіст.

Як показали знайдені документи, БМП було довірено командиру 8-ї роти 35-ї мотострілецької бригади ЗС РФ капітану Дмитру Фурдую.

Але всередині, окрім військового приладдя, були награбовані з українських будинків речі.

Нагадаємо, що скандал навколо Бутусова розпочався з того, що представниця «Слуги народу» Мар’яна Безугла вимагала від СБУ розібратися із журналістом, який, за словами нардепки, «постійно безкарно викладає тонни інформації щодо наших військових, позицій, оперативної обстановки, розхитує, дезорієнтує і підграє Росії».

Безугла заявила, що у випадку, коли СБУ не займеться Бутусовим, вона буде вважати реформу цієї спецслужби такою, що не має сенсу.

Бутусов відреагував на заяву депутатки, зазначивши, що це її особиста помста за критику реформи СБУ, яку й просуває Безугла. Також журналіст нагадав, як представниця «Слуги народу» хвалилася йому – мовляв, після війни ми будемо відбудовувати країну із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, «а ти нам заздритимеш».

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