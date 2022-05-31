Арестович із сосисками в руці звернувся до Шольца (відео)

Арестович нагадав Шольцу про обіцяну зброю

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович потролив канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Гуляючи Києвом, Арестович купив фастфуд із картоплею та сосискою і записав звернення до канцлера ФРН. «Пане Шольц, ми тут поповнюємо німецький бюджет. А де наша зброя?» – запитав він.

Арестович розмістив відео у Facebook і в дописі зазначив, що це – «хвилинка міжурядових зв‘язків».

При цьому, у фастфуді встромлено прапорець Бельгії. Це помітили користувачі соцмережі і вказали Арестовичу в коментарях під дописом.

Арестович на це відповів: «Я знаю, що це прапор Бельгії, зануди. Мені б ваше почуття гумору, то пів країни уже б повісилось».

Як відомо, у період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло лише дві партії зброї від німецького уряду. При цьому Шольц постійно повторює, що підтримка Києва продовжується.

Нагадаємо, критикуючи відмову канцлера Німеччини Олафа Шольца відвідати Україну через скасування Києвом візиту президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра, посол України в Німеччині Андрій Мельник вжив фразу «ображена ліверна ковбаса». Посол заявив, що гратися у «ображену ліверну ковбасу» (вдавати з себе ображеного без достатніх на це підстав. – Ред.) це не дуже по-державницьки. У Німеччині це сприйняли дуже гостро: з критикою одразу відповіли німецькі політики.