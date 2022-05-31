Мавпяча віспа підбирається до України

Українські лікарі вважають, що шанси на поширення мавпячої віспи у нашій країні дуже малі

Перший випадок мавпячої віспи виявлено в сусідній з Україною Угорщині. Про це повідомляє Reuters.

Випадок захворювання на віспу мавп в Угорщині підтвердила місцевий головний санітарний лікар Сесілія Мюллер. За її словами, хворому 38 років.

Угорські органи охорони здоров'я ще з'ясовують, чи виїжджав чоловік, в якого виявлено мавпячу віспу, нещодавно за кордон.

Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що шанси на поширення мавпячої віспи у нашій країні дуже малі, оскільки Україна не є транзитною країною для подорожей до країн Африки.

Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.