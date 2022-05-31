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    Здоров'я

    Мавпяча віспа підбирається до України

    Угорські лікарі підтвердили випадок мавпячої віспи - Мавпяча віспа підбирається до України
    Угорські лікарі підтвердили випадок мавпячої віспи
    фото ілюстративне

    Українські лікарі вважають, що шанси на поширення мавпячої віспи у нашій країні дуже малі

    Перший випадок мавпячої віспи виявлено в сусідній з Україною Угорщині. Про це повідомляє Reuters.

    Випадок захворювання на віспу мавп в Угорщині підтвердила місцевий головний санітарний лікар Сесілія Мюллер. За її словами, хворому 38 років.

    Угорські органи охорони здоров'я ще з'ясовують, чи виїжджав чоловік, в якого виявлено мавпячу віспу, нещодавно за кордон.

    Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що шанси на поширення мавпячої віспи у нашій країні дуже малі, оскільки Україна не є транзитною країною для подорожей до країн Африки.

    Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.

    Всесвітня організація охорони здоров'я називає таку ситуацію атиповою: переважна більшість пацієнтів не їздили до країн, де це захворювання поширене, а здебільшого саме такі випадки ставали причиною спалахів у попередні роки.

    20 травня ВООЗ скликала екстрену нараду, щоб обговорити ситуацію.

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    Теги: Угорщина Україна мавпяча віспа
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    Мавпяча віспа підбирається до України