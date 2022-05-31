Норвегія погодилася лікувати українських військових

Університетська клініка в Осло буде займатися лікуванням та реабілітацією українських військових

На північ Європи на лікування та реабілітацію відправиться більше пів тисячі захисників України

Уряд Норвегії погодив прийняття поранених під час повномасштабної війни з Росією українських військовослужбовців. Про це заявила пресслужба уряду.

Українці потраплять до Норвегії в рамках раніше визначеної схеми Механізму цивільних надзвичайних ситуацій ЄС. Усього Норвегія прийме 550 пацієнтів з України.

Міністр юстиції та надзвичайних ситуації Емілі Енгер Мель заявила, що Норвегія не має досвіду евакуації поранених бійців із зони гарячого військового конфлікту, але оскільки виникла така необхідність, медична галузь країни буде керуватися відповідними правилами.

Українські військовослужбовці будуть проходити лікування та реабілітацію у трьох клініках, в Бергені, Незоддені та столиці країни Осло.

Нагадаємо, що Норвегія бере активну участь у протидії російській агресії в Україні. Так, у кінці квітня ця країна підтримала санкції ЄС проти Росії.

Тоді ж місцеві активісти Greenpeace заблокували танкер з російською нафтою.

А ще Норвегія пообіцяла передати Україні зенітно-ракетні комплекси, які збивають літаки. Крім того, у норвезькому парламенті пропонували передати Україні ППО NASAMS і ударні ракети NSM.

Додамо, що колишня депутатка Саамського парламенту в Норвегії у березні приїхала до України, де почала служити військовим медиком у Інтернаціональному легіоні.