П'яний російський суддя зіпсував дітям свято (відео)

В трансляцію всі дії цього судді не потрапили. Однак і того, що зняла камера, вистачило з лишком

Смішна історія в дитячому хокеї – арбітр матчу Кубка Москви між «Спартак Спорттех» і «Академією Харламова» справив незабутнє враження, з'явившись на гру в нетверезому вигляді.

Мережу сколихнуло відео з матчу дитячого хокею. На ньому видно, як арбітр зробивши пару невпевнених кроків, звалився на лід як підкошений. «Може, ковзани не нагострив сьогодні або що з ним?» – здивувався коментатор матчу.

В трансляцію всі дії цього судді не потрапили – він працював по ближньому до камери бортику і часто випадав з кадру. – в наступний момент появи в кадрі суддя знову ледь не впав, потім його «понесло» в бортик, а через п'ять хвилин після початку гри його нарешті зняли з матчу.

«Цілком ймовірно, цей суддя був п'яний. Мені подзвонили, я екстрено приїхав, тому що все могло закінчитися не дуже добре, адже другий арбітр Микита Бабінцев – досить молодий. Вперше за 20 років я з таким зіткнувся, колектив у нас нормальний. Весь колектив суддів ФХМ знаходиться в подиві, як таке могло статися», – розповів інший суддя.