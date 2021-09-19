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    В Іспанії 25 тисяч людей зібралися на вечірку попри заборону

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    Вечірки на відкритому повітрі, часто з великою кількістю алкоголю, звані в Іспанії &laquo;ботеллонами&raquo; &ndash; заборонені - В Іспанії 25 тисяч людей зібралися на вечірку попри заборону

    Вечірки на відкритому повітрі, часто з великою кількістю алкоголю, звані в Іспанії «ботеллонами» – заборонені

    Фото з відкритих джерел

    Поліція заявила, що у них було недостатньо офіцерів для розгону масового зібрання

    Близько 25 тис. молодих людей зібралися на грандіозну вечірку просто неба в Мадриді, попри заборону проведення подібних заходів. Про це повідомляє DPA.

    На кадрах в соціальних мережах учасники танцюють і розпивають алкоголь на відкритих просторах між університетськими будівлями в районі Сьюдад Універсітаріа в іспанській столиці.

    Про аналогічну вечірку з 8000 учасників повідомлялося також в кампусі Автономного університету в Барселоні. Зимовий семестр в Іспанії тільки почався.

    Вечірки на відкритому повітрі, часто з великою кількістю алкоголю, звані в Іспанії «ботеллонами», заборонені, а вживання алкоголю в громадських місцях може призвести до великих штрафів.

    Поліція Мадрида заявила, що у них було недостатньо офіцерів для розгону масового зібрання, тому вони не втручалися.

    Звичайна нічне життя Іспанії як і раніше піддається деяким обмеженням через пандемію.

    Ситуація з коронавірусом в Іспанії в цей час відносно спокійна, кількість нових випадків невелика. Ситуація в лікарнях заспокоїлася, і кампанія вакцинації в країні перебуває на завершальній стадії.

    На початку травня, Іспанія скасувала режим надзвичайної ситуації, введений для боротьби з поширенням інфекції, який діяв більше півроку.

    Як повідомлялося, 24 липня Іспанія змінила правила в’їзду для українців.

    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 3983 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 422, медпрацівників – 52. Також за минулу добу госпіталізовано – 1767 осіб, летальних випадків – 46, одужало – 546 осіб.

    Теги: алкоголь Іспанія поліція епідемія коронавірус
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    В Іспанії 25 тисяч людей зібралися на вечірку попри заборону