В Іспанії 25 тисяч людей зібралися на вечірку попри заборону

Вечірки на відкритому повітрі, часто з великою кількістю алкоголю, звані в Іспанії «ботеллонами» – заборонені

Поліція заявила, що у них було недостатньо офіцерів для розгону масового зібрання

Близько 25 тис. молодих людей зібралися на грандіозну вечірку просто неба в Мадриді, попри заборону проведення подібних заходів. Про це повідомляє DPA.

На кадрах в соціальних мережах учасники танцюють і розпивають алкоголь на відкритих просторах між університетськими будівлями в районі Сьюдад Універсітаріа в іспанській столиці.

Imágenes del macrobotellón de anoche en la Ciudad Universitaria de Madrid pic.twitter.com/zYBdpIbsnb — Fernando H. Valls (@FernandoHValls) September 18, 2021

Про аналогічну вечірку з 8000 учасників повідомлялося також в кампусі Автономного університету в Барселоні. Зимовий семестр в Іспанії тільки почався.

Вечірки на відкритому повітрі, часто з великою кількістю алкоголю, звані в Іспанії «ботеллонами», заборонені, а вживання алкоголю в громадських місцях може призвести до великих штрафів.

Поліція Мадрида заявила, що у них було недостатньо офіцерів для розгону масового зібрання, тому вони не втручалися.

Звичайна нічне життя Іспанії як і раніше піддається деяким обмеженням через пандемію.

Ситуація з коронавірусом в Іспанії в цей час відносно спокійна, кількість нових випадків невелика. Ситуація в лікарнях заспокоїлася, і кампанія вакцинації в країні перебуває на завершальній стадії.

На початку травня, Іспанія скасувала режим надзвичайної ситуації, введений для боротьби з поширенням інфекції, який діяв більше півроку.

Як повідомлялося, 24 липня Іспанія змінила правила в’їзду для українців.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 3983 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 422, медпрацівників – 52. Також за минулу добу госпіталізовано – 1767 осіб, летальних випадків – 46, одужало – 546 осіб.