Тренування під час похмілля небезпечне для здоров'я: названі причини

Всього 10% алкоголю, який не засвоюється організмом, виводиться через піт і дихання

Важка атлетика і інтенсивні кардіотренування вимагають великого відновлення м'язів, тому не підходять для похмілля

Якщо ви коли-небудь намагалися пробігтися, відвідувати тренування в залі або виконувати будь-які інші вправи після бурхливої ночі, ви зрозумієте, що це неприємно. Ви можете подумати, що робите все можливе для свого тіла, наповнивши його отруйним спиртом напередодні ввечері, але це не так. По всій видимості, у вас більше шансів заподіяти собі шкоду і позбутися рідини і енергії, якщо ви тренуєтеся під час похмілля. Express.co.uk поговорив з командою E-bikes Direct, щоб дізнатися, чому ніколи не слід тренуватися після сильної випивки напередодні ввечері.

За словами команди E-bikes Direct, яка займалася наукою, що лежить в основі фізичних вправ і похмілля, насправді неможливо «пережити похмілля».

Вони сказали: «По суті, такий розумовий процес натякає на те, що ви можете виділяти алкоголь за допомогою поту, що, на жаль, відбувається лише в мінімальних кількостях. Всього 10% алкоголю, який не засвоюється організмом, виводиться через піт, дихання і виділення».

Виконання вправ під час похмілля не прискорить ваше одужання і насправді може бути небезпечно. Ось п'ять причин, чому.

Зневоднення

Більшість симптомів похмілля викликані зневодненням, а вживання алкоголю – один з найшвидших способів зневоднення організму.

Алкоголь є токсином і діє як сечогінний засіб, пригнічуючи вироблення гормону вазопресину, природного антидіуретика організму.

Коли ви п'єте, а вазопресин пригнічується, ви, ймовірно, будете ходити в туалет частіше, ніж зазвичай.

Навіщо посилювати це заняттям гарячою йогою або будь-якими іншими вправами середньої і високої інтенсивності?

Команда пояснила: «Зневоднення під час тренування – вірний спосіб викликати судоми і травми, оскільки м'язи напружуються і відчувають більшу напругу, ніж вони можуть бути звикли. Насправді, сльози, деформації і навіть переломи кісток можуть бути результатом зневоднення після вживання алкоголю».

Немає координації

Ви можете швидше заснути після вживання алкоголю через збільшення в мозку хімічного аденозину, який відповідає за стимуляцію сну, але його швидке зменшення протягом циклів сну призводить до пробудження.

Це означає, що коли ви п'єте, фаза швидкого руху очей (REM) нашого циклу сну переривається, і це викликає стомлюваність.

Вправи в стомленні можуть порушити координацію, що, в свою чергу, може привести до травм.

Експерти з електронного велосипеда сказали: «Тренування часто залежить від балансу і координації, тому вправи під час похмілля стають рецептом катастрофи».

Утома

Крім поганого нічного сну, алкоголь впливає на ваш метаболізм, тому що ви втомитеся набагато швидше після тренування, ніж якщо б не пив.

Пройшовши через тонкий кишечник, алкоголь потрапляє в кровотік.

Організм не може зберігати алкоголь, як цукор і вуглеводи, тому він потрапляє в печінку для обробки.

Отже, травна система відчуває напругу, оскільки організм намагається отримати доступ до необхідних поживних речовин – саме тут сповільнюється обмін речовин.

Обмежений доступ до основних поживних речовин неминуче негативно позначається на вашій тренуванні, і ви, мабуть, втомитеся набагато швидше, ніж до вживання алкоголю.

Відпочиньте, коли у вас похмілля, і в найближчі дні повернетеся в хорошій формі.

Високий кров'яний тиск

Алкоголь сприяє виробленню мозком хімічної речовини галаніну, що викликає тягу до жирної їжі, багатої омега-6.

У той час як жирна смажена їжа може змусити вас відчувати себе готовим до занять в тренажерному залі після похмілля, продукти з високим вмістом жиру підвищують кров'яний тиск, як і вправи.

Експерти E-bike сказали: «Підвищення артеріального тиску вдвічі може бути небезпечним і викликати запаморочення, тривале почастішання пульсу і навіть непритомність. Дослідження пропонують зробити перерву у вправах до двох днів після вживання алкоголю».

Замасковані травми

Якщо ви тренуєтеся з алкоголем у вашому організмі, ви, швидше за все, нашкодите собі, навіть не усвідомлюючи цього. Фізичні вправи вивільняють гормон гарного самопочуття – ендорфіни.

Якщо ви тренуєтеся після пиття, потрапляння ендорфінів в мозок разом з підвищеним вмістом кисню може дати помилкове відчуття безпеки щодо того, як ви себе почуваєте.

Наприклад, він може тимчасово замаскувати будь-які травми, які ви можете отримати.

E-bike виявив, що дослідження пропонують йогу, легку розтяжку, пілатес і тренування на електричному велосипеді як найбезпечніші режими вправ після вживання алкоголю.

Важка атлетика і інтенсивні кардіотренування вимагають великого відновлення м'язів, тому не підходять для похмілля.

Нагадаємо, професорка Аргентинського національного університету Трес де Фебреро Алехандро Меша у співпраці з провідними вченими встановила, що звук має безпосередній вплив на органолептичні властивості їжі. Так, кислий смак асоціюється зі швидкою, дисонансною, високою музикою, а гіркий пов’язаний з басовими тонами.

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