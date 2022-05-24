Росіянин заявив пропагандистам, що хоче жити в Україні (відео)

Старий щиру дивується, навіщо Росія напала на Україну

Російська пропагандистська машина дала збій

Чоловік пенсійного віку заявив, що сам він руській і народився в Якутії, а на захопленій території, де живе, немає жодного «бандерівця».

«Чому захопили територію? (йдеться про ОРДЛО – ред.) Які тут бандерівці? Тут бандерівців немає!», – запевнив чоловік.

Російські пропагандисти очевидно очікували іншої відповіді, тому намагалися отримати «правильні відповіді». Але чоловік продовжив казати своє, в кінці додавши, що хоче жити в Україні, а не в Росії.

Нагадаємо, в країні-агресорці повертають дитячу комуністичну організацію часів СРСР – піонерський рух.

Необхідність створення руху аргументують завданням «виховання патріотизму, любові до Батьківщини серед дітей і підлітків».

Нова структура буде створена на базі вже існуючих Російського руху школярів, проєкту «Большая перемена» та цілої низки регіональних організацій.