Росіянин заявив пропагандистам, що хоче жити в Україні (відео)
Російська пропагандистська машина дала збій
Чоловік пенсійного віку заявив, що сам він руській і народився в Якутії, а на захопленій території, де живе, немає жодного «бандерівця».
«Чому захопили територію? (йдеться про ОРДЛО – ред.) Які тут бандерівці? Тут бандерівців немає!», – запевнив чоловік.
Російські пропагандисти очевидно очікували іншої відповіді, тому намагалися отримати «правильні відповіді». Але чоловік продовжив казати своє, в кінці додавши, що хоче жити в Україні, а не в Росії.
Нагадаємо, в країні-агресорці повертають дитячу комуністичну організацію часів СРСР – піонерський рух.
Необхідність створення руху аргументують завданням «виховання патріотизму, любові до Батьківщини серед дітей і підлітків».
Нова структура буде створена на базі вже існуючих Російського руху школярів, проєкту «Большая перемена» та цілої низки регіональних організацій.