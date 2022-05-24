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    Кримінал

    Росія гатить по мирних мешканцях Донеччини: фото руйнівних наслідків

    У результаті ворожих ударів&nbsp;пошкоджено об&rsquo;єкти цивільної інфраструктури, складські приміщення підприємств - Росія гатить по мирних мешканцях Донеччини: фото руйнівних наслідків
    У результаті ворожих ударів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, складські приміщення підприємств
    фото: Донецька обласна прокуратура

    Внаслідок ворожих обстрілів загинули шість мирних мешканців

    23-24 травня військовослужбовці російської армії завдали артилерійських та авіаударів по населених пунктах Краматорського, Бахмутського, Покровського та Волноваського районів Донеччини. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

    Зафіксовано прильоти ворожих снарядів по с. Зоря, смт Нью-Йорк, м. Залізне, м. Торецьк, смт Велика Новосілка, м. Вугледар, м. Бахмут, селах Райгородок, Сидорове, Адамівка, Бердичі, Орлівка, Ласточкіне, Хромове, смт Луганське.

    На території зруйнованих домогосподарств шестеро мирних мешканців загинули та троє зазнали тяжких поранень. Один із житлових будинків згорів повністю разом із гаражем.

    Крім того, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, складські приміщення підприємств, газопровід у приватному секторі та ще один християнський скит.

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    Росія гатить по мирних мешканцях Донеччини: фото руйнівних наслідків
    Росія гатить по мирних мешканцях Донеччини: фото руйнівних наслідків
    Росія гатить по мирних мешканцях Донеччини: фото руйнівних наслідків
    Росія гатить по мирних мешканцях Донеччини: фото руйнівних наслідків

    За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури та окружних прокуратур Донецької області здійснюється досудове розслідування у 15 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

    Нагадаємо, Міноборони вважає, що Росія готується до довготривалої війни на території України.

    Начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що розпочата Росією війна закінчиться виходом українських сил на наш адмінкордон.

    Сьогодні стало відомо, що вранці 24 травня окупанти увійшли до Світлодарська Донецької області та повісили російський триколор над будівлею міської адміністрації.

    Читайте також: Ворог намагається вийти на адміністративні кордони Луганської області – Генштаб


    Теги: росія окупанти прокуратура кримінал війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Росія гатить по мирних мешканцях Донеччини: фото руйнівних наслідків