«Для мене більше не існує нікого на ім'я Міцотакіс», — сказав Ердоган

Греція заявила, що не вступатиме в «конфронтацію заяв»

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що більше не визнає прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса і скасовує зустріч із ним, призначену на другу половину 2022 року.

«Для мене більше не існує нікого на ім'я Міцотакіс», — сказав Ердоган.

Як пише BBC, Ердоган звинуватив грецького політика в тому, що він намагався заблокувати продаж американських винищувачів до Туреччини під час візиту до США. Міцотакіс закликав американський Конгрес залишити в силі заборону на участь Туреччини у програмі закупівель винищувача наступного покоління.

Заборону запровадили після того, як у 2019 році Туреччина купила у країни-агресора РФ систему ППО С-400. Наразі Білим Дім розглядає можливість її скасування. Крім цього, Ердоган раніше назвав помилкою прийняття Греції в НАТО.

Водночас Греція заявила, що не вступатиме в «конфронтацію заяв».

Конфлікт виник одночасно з конфронтацією Туреччини з іншими членами НАТО щодо вступу до Альянсу Швеції та Фінляндії. Обидві країни подали заявки на вступ до Альянсу, втім Анкара стала єдиним членом НАТО, який виступає проти.

Туреччина звинувачує дві скандинавські країни у приховуванні членів Робочої партії Курдистану (РПК), яку вона вважає терористичною організацією, а також висунула ряд умов для Швеції та Фінляндії.

Раніше Туреччина висунула умови за згоду на вступ Фінляндії і Швеції до НАТО – Bloomberg.

Не секрет, що Туреччина проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

Нещодавно соратник Ердогана заявив, що вступ фінів та шведів до НАТО може розширити війну в Україні.

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