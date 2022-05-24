Росія забрала зі затонулого крейсера «Москва» тіла загиблих – розвідка

Крейсер «Москва» затонув, коли його буксирували до Севастополя

Росія проводила рятувальну операцію на крейсері «Москва» щонайменше два тижні

Російські військові забрали з затонулого крейсера «Москва» тіла загиблих моряків та секретну апаратуру. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує Крим.Реалії.

Представник ГУР підтвердив інформацію Міноборони РФ, що крейсер «Москва» затонув, коли його буксирували до Севастополя.

За його словами, Росія проводила рятувальну операцію на крейсері «Москва». Скибицький стверджує, що вона тривала щонайменше два тижні.

«Були залучені від п’яти до семи кораблів. В основному, це були рятувальні кораблі, катери, буксири, які діставали тіла загиблих, знімали всю апаратуру, яка там засекречена та проводили зачистку цього крейсера – діставали те, що там лишилося і що не повинно потрапити. до рук третьої країни», – повідомив Скибицький.

Російські військові публічно не повідомляли про проведення рятувальної операції на знищеному ЗСУ крейсері «Москва».

Нагадаємо, у мережі з'явився аудіозапис, де екіпаж ще не потопленого крейсера «Москва» пропонував захисникам острова Зміїний здатися, вибрати «правильну сторону» й отримати квартири, «гарні» зарплати та пенсії.

У командуванні ЧФ РФ вже почалися «чистки» з метою пошуку «винного» у знищенні крейсера. Командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Ігоря Осіпова зняли з посади та заарештували після знищення крейсера «Москва».

Нагадаємо, що удару українськими ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» було завдано 13 квітня. Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.