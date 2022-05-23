Повсталі з минулого. У Росії повертають дитячу комуністичну організацію

Ініціативу вже схвалили звичайні росіяни

В країні-агресорці повертають дитячу комуністичну організацію часів СРСР – піонерський рух.

Необхідність створення руху аргументують завданням «виховання патріотизму, любові до Батьківщини серед дітей і підлітків».

Нова структура буде створена на базі вже існуючих Російського руху школярів, проєкту «Большая перемена» та цілої низки регіональних організацій.

Ініціативу вже схвалили рядові росіяни. В інтернет виклали відео, як люди святкують 100-річчя створення піонерського руху.

Нагадаємо, у Москві на Красній площі майже 5 тисяч школярів зі столиці, області та інших регіонів урочисто прийняли в піонери.

Під час церемонії діти в червоних краватках дали клятву «вірності справі Леніна та комуністичної партії на служіння Батьківщині та народу». Перед дітьми виступили голова Комуністичної партії Російської Федерації Геннадій Зюганов, депутати Госдуми, а також «заслужені ветерани партії, комсомолу, війни та праці».