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    Повсталі з минулого. У Росії повертають дитячу комуністичну організацію

    На відео жінки святкують 100-річчя створення ідеологічної організації - Повсталі з минулого. У Росії повертають дитячу комуністичну організацію
    На відео жінки святкують 100-річчя створення ідеологічної організації
    скріншот з відео

    Ініціативу вже схвалили звичайні росіяни

    В країні-агресорці повертають дитячу комуністичну організацію часів СРСР – піонерський рух.

    Необхідність створення руху аргументують завданням «виховання патріотизму, любові до Батьківщини серед дітей і підлітків».

    Нова структура буде створена на базі вже існуючих Російського руху школярів, проєкту «Большая перемена» та цілої низки регіональних організацій.

    Ініціативу вже схвалили рядові росіяни. В інтернет виклали відео, як люди святкують 100-річчя створення піонерського руху.

    Нагадаємо, у Москві на Красній площі майже 5 тисяч школярів зі столиці, області та інших регіонів урочисто прийняли в піонери.

    Під час церемонії діти в червоних краватках дали клятву «вірності справі Леніна та комуністичної партії на служіння Батьківщині та народу». Перед дітьми виступили голова Комуністичної партії Російської Федерації Геннадій Зюганов, депутати Госдуми, а також «заслужені ветерани партії, комсомолу, війни та праці».

    Теги: росія окупанти пропаганда діти війна Україна СРСР окупація #stoprussia
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    Повсталі з минулого. У Росії повертають дитячу комуністичну організацію