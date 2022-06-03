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    У світі

    У Москві горить бізнес-центр (відео)

    Всередині приміщення можуть бути люди - У Москві горить бізнес-центр (відео)
    Всередині приміщення можуть бути люди
    фото скріншот відео

    Вогонь охопив чотири поверхи будівлі

    У Москві загорівся бізнес-центр Grand Setun Plaza на вулиці Горбунова. Про це повідомила телеведуча Ксенія Собчак у Телеграм. Вона опублікувала відповідне відео.

    За попередньою інформацією, загорілася обшивка головного входу. Вогонь охопив чотири поверхи будівлі.

    Всередині можуть бути люди. Інформації про жертви поки немає.

    Нагадаємо, 24 травня у Москві горів старовинний храм Петра та Павла. Раніше у Москві загорілася будівля медичного центру. Пожежа сталася на заході російської столиці.

    Нагадаємо, що наприкінці квітня у Москві та околицях сталося кілька серйозних пожеж. Так, 20 квітня горів підвал фестивального майданчика біля мерії міста.

    22 квітня загорівся цілий квартал у місті Корольов, яке розташоване в кількох кілометрах віл московської кільцевої дороги. А 25 квітня на кільцевій російської столиці згорів великий торгівельний центр.

    Теги: пожежа росія війна Ксенія Собчак #stoprussia
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    У Москві горить бізнес-центр (відео)