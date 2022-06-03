У Москві горить бізнес-центр (відео)

Всередині приміщення можуть бути люди

Вогонь охопив чотири поверхи будівлі

У Москві загорівся бізнес-центр Grand Setun Plaza на вулиці Горбунова. Про це повідомила телеведуча Ксенія Собчак у Телеграм. Вона опублікувала відповідне відео.

За попередньою інформацією, загорілася обшивка головного входу. Вогонь охопив чотири поверхи будівлі.

Всередині можуть бути люди. Інформації про жертви поки немає.

Нагадаємо, 24 травня у Москві горів старовинний храм Петра та Павла. Раніше у Москві загорілася будівля медичного центру. Пожежа сталася на заході російської столиці.

Нагадаємо, що наприкінці квітня у Москві та околицях сталося кілька серйозних пожеж. Так, 20 квітня горів підвал фестивального майданчика біля мерії міста.

22 квітня загорівся цілий квартал у місті Корольов, яке розташоване в кількох кілометрах віл московської кільцевої дороги. А 25 квітня на кільцевій російської столиці згорів великий торгівельний центр.