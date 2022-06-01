Пісня «Ой, у лузі червона калина» зазвучала під стінами Кремля (відео)

Чоловік з акордеоном зіграв знамениту українську пісню у центрі Москви

У мережі з’явилося відео, як вуличний музикант виконує пісню «Ой, у лузі червона калина», яка стала одним із символів спротиву України російській агресії, у самому центрі Москви поблизу Кремля. Відео оприлюднив російський журналіст та письменник Роман Супер.

Як видно на кадрах, невідомий чоловік сидів і грав на акордеоні в парку на Красній площі пісню «Ой, у лузі червона калина». Навколо зібралися охочі послухати пісню, дехто знімав чоловіка на камери телефонів.

«Ой, у лузі червона калина» у двадцяти метрах від самі бачите чого», – підписав відео журналіст.

Нагадаємо, британський рок-гурт Pink Floyd випустив трек Hey Hey Rise, у якому лунає спів соліста гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка.Це перша композиція легендарно колективу за останні 28 років. Девід Гілмор зібрав усіх музикантів, аби підтримати українців, які героїчно захищають країну від загарбників.

У композиції лунає вокал Андрія Хливнюка, який на Софіївській площі співає «Ой, у лузі червона калина». Учасники ж Pink Floyd супроводжують його спів інструментальною музикою. Окрім того, артисти вже випустили кліп на Hey Hey Rise. У відео є кадри війни в Україні.

Як відомо, автором пісні є поет, перекладач, журналіст, актор і режисер Степан Чарнецький.Свій найвідоміший твір, «Червону калину», Чарнецький написав під час Першої світової війни, чи то 1914, чи то 1916 (як стверджував сам автор) року. Твір швидко здобув популярність, її почули військові, які входили до складу Українських січових стрільців (українське військо у складі австро-угорської армії в часи Першої світової – ред.), зокрема, відзначається, що уперше заспівали стрілець Іваницький та чотар Григорій Трух.

Швидко поширюючись українським військом, через деякий час «Червона калина» стала справжнім гімном УСС.