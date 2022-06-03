Росія може повністю захопити Луганщину упродовж двох тижнів – британська розвідка

Росія не змогла досягти цілей із захоплення Києва, після чого зосередила сили на Донбасі

Наразі рашисти контролюють понад 90% Луганської області

Упродовж двох тижнів російська армія, ймовірно, повністю захопить Луганську область, проте на інших напрямках окупанти перейшли в оборону. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланнями на дані розвідки.

«Сьогодні – 100 днів із моменту повномасштабного вторгнення РФ. За цей час Росія не змогла досягти цілей із захоплення Києва, після чого зосередила сили на Донбасі», – йдеться у повідомленні.

Зараз на сході України армія РФ досягає тактичного успіху, зберігає імпульс і, схоже, має ініціативу, кажуть розвідники.

«Росія контролює понад 90% Луганської області та, ймовірно, встановить повний контроль у найближчі два тижні. Росія досягла цих недавніх тактичних успіхів за рахунок значних витрат ресурсів та за рахунок концентрації сил та вогню на одній частині загальної кампанії», – повідомили у розвідці.

При цьому розвідники зазначили, що РФ не змогла створити маневр чи рух на інших ділянках фронту чи напрямках – скрізь перейшла до оборони.

«У порівнянні з первісним планом Росії жодної зі стратегічних цілей не було досягнуто. Щоб Росія досягла хоч якогось успіху, знадобляться постійні величезні інвестиції в живу силу та обладнання, і, ймовірно, на це знадобиться значний час», – підсумували розвідники.

Нагадаємо, за сто днів повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували 30950 окупантів та знищили 1367 ворожих танків.

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