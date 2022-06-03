Санкції: росіяни зіткнулися з гострим дефіцитом ботоксу

Косметологічні клініки у Росії побоюються залишитися без ботоксу

Через західні санкції імпорт ботулотоксинів до Росії скоротився втричі порівняно з 2021 роком. Це спричинило гострий дефіцит ботоксу у косметологічних російських клініках. Про це повідомляє видання «Комерсант».



У січні-березні імпорт у РФ ботулотоксинів, що використовуються для корекції зморшок, впав утричі порівняно з минулим роком, до 74,5 тис. упаковок. Ввозилося лише два препарати – диспорт від французької Ipsen (73,8% всього імпорту) та ксеомін від німецької Merz. Але їх постачання скоротилося на 31% і 3% відповідно.

У 2021 році 25,3% імпорту ботулотоксинів припало на ботокс від Allergan, що належить американській AbbVie. Але у березні AbbVie оголосила про припинення імпорту на знак протесту проти війни Росії в Україні.

«Запаси ботоксу, що вичерпуються, вже викликають тривогу у клінік», – зазначила співзасновниця СРО «Національна асоціація клінік естетичної медицини» (НАКЕМ) Юлія Франгулова.

Як зазначається у публікації, клініки готові перейти на російські препарати релатокс від «Мікрогена» та міотокс від ФНЦИРІП імені Чумакова лише у разі серйозних збоїв постачання з-за кордону та помітного зростання цін на імпортну продукцію. Водночас ціни зростають і на російські препарати.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато відомих іноземних компаній оголосили про вихід із російського ринку. Зокрема, офіційні ритейлери Apple у Росії почали закривати магазини, перенаправляючи дефіцитну техніку в точки з вищим трафіком. Також російський ринок покидає Starbucks та мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co.

16 травня компанія McDonald's повідомила, що ухвалила рішення про повний вихід з Росії й що продасть свій бізнес в державі-агресорі після того, як у березні тимчасово зупинив роботу ресторанів.