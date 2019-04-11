Розслідування ДБР не вплинуло. Племінника Ківалова рекомендували до Верховного суду



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Сергій Могил

Вища рада правосуддя, після тритижневої паузи, рекомендувала президенту призначити шістьох суддів на посади до Верховного суду.

Серед них – племінник нардепа Сергія Ківалова і екс-суддя Вищого господарського суду часів Віктора Татькова - Сергій Могил. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті ВРП.

Нагадаємо, раніше Вища рада правосуддя призупинила прийняття рішення по Могилу, оскільки за заявою юристів «Тисни» ДБР розпочало розслідування схеми приватизації Могилом службової квартири.

В лютому цього року журналісти Bihus.Info розслідували факти приватизації службового житлау Києві. Одним з героїв історії був Сергій Могил. Переїхавши з Одеси до Києва, родина Могила орендувала елітне житло на Печерську.

Попри фінансову можливість винаймати апартаменти, суддя отримав у розпорядження службове житло – теж дорогу квартиру на Печерську. Менш як за два роки, ця квартира спочатку втрачає статус службової, а у 2014 році стає приватною власністю Могила та його доньок. Не проживши в ній жодного дня, про що заявив сам Могил, суддя продає квартиру. Крім того, за півроку до продажу, дружина судді викупила орендоване ними увесь цей час житло.

Джерело: Bihus.info