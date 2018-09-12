«Схід-2018»: Росія тренується на випадок глобальної війни



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У вівторок, 11 вересня, Росія почала проведення наймасштабніших військових навчань

Росія тренує свої війська на випадок глобальної війни, не виключаючи застосування ядерного потенціалу - саме такою бачать головну мету військових навчань «Схід-2018» на Далекому Сході німецькі аналітики.

У вівторок, 11 вересня, Росія почала проведення наймасштабніших військових навчань. «Схід-2018», за твердженням міноборони РФ, має у чомусь навіть перевершити радянські маневри «Захід-81». Їх проводять у центральному та східному військових округах, у Японському, Беринговому та Охотському морях, залучать тихоокеанський і північний флоти, повітряно-десантні війська.

Джерело: Deutsche Welle