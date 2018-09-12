  1. Головна
  2. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    «Схід-2018»: Росія тренується на випадок глобальної війни

    • Розсилка
    «Схід-2018»: Росія тренується на випадок глобальної війни

    У вівторок, 11 вересня, Росія почала проведення наймасштабніших військових навчань

    Росія тренує свої війська на випадок глобальної війни, не виключаючи застосування ядерного потенціалу - саме такою бачать головну мету військових навчань «Схід-2018» на Далекому Сході німецькі аналітики.

    Читайте також

    У вівторок, 11 вересня, Росія почала проведення наймасштабніших військових навчань. «Схід-2018», за твердженням міноборони РФ, має у чомусь навіть перевершити радянські маневри «Захід-81». Їх проводять у центральному та східному військових округах, у Японському, Беринговому та Охотському морях, залучать тихоокеанський і північний флоти, повітряно-десантні війська.

    Джерело: Deutsche Welle

    Читайте також
    Росія Міноборони РФ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ