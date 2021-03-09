«Справа Шеремета»: суддя скасувала засідання, під Шевченківським райсудом сутички

Учасники акції протесту намагалися блокувати приміщення суду

Під час акції протесту на підтримку фігурантів справи про вбивство Павла Шеремета, що відбувалася під Шевченківським районним судом столиці, сталися сутички. Як повідомляє «Цензор», правоохоронці затримали кілька учасників акції на підтримку звинувачуваних у справі.

Сутички почалися після того, як суддя Шевченківського суду Оксана Голуб скасувала сьогоднішнє судове засідання.

Правоохоронці спробували розчистити від протестуючих проїжджу частину, щоб забезпечити виїзд автомобілів з території райсуду. Між протестувальниками та правоохоронцями зав'язалися сутички, у відповідь на що правоохоронці почали затримання.

Протестуючі запалили фаєри, через що під судом утворилася велика хмара диму. Сьогодні в Шевченківському районному суді мали розглядати справу про вбивство журналіста Павла Шеремета. Як відомо, в причетності до його вбивства підозрюють лікаря Юлію Кузьменко, волонтера Яну Дугаров і військового Андрія Антоненко.

Раніше повідомлялось про те, що Центральна виборча комісія офіційно зареєструвала фігурантку справи, дитячого кардіохірурга, волонтера Юлію Кузьменко кандидатом в народні депутати України від партії «Європейська солідарність» на довиборах до Верховної ради у 50-му окрузі.