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    ЦВК зареєструвала Юлію Кузьменко кандидатом у нардепи від партії Порошенка

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    Партія &laquo;Європейська солідарність&raquo; 15 лютого висунула своїм кандидатом на довибори у Верховну Раду лікарку і фігурантку справи про вбивство Павла Шеремета Юлію Кузьменко&nbsp; - ЦВК зареєструвала Юлію Кузьменко кандидатом у нардепи від партії Порошенка
    Партія «Європейська солідарність» 15 лютого висунула своїм кандидатом на довибори у Верховну Раду лікарку і фігурантку справи про вбивство Павла Шеремета Юлію Кузьменко 
    Фото: Фейсбук Юлії Кузьменко

    Дитячий кардіолог і волонтерка Юлія Кузьменко балотуватиметься за 50 округом на Донеччині

    Сьогодні Центральна виборча комісія офіційно зареєструвала дитячого кардіохірурга, волонтера Юлію Кузьменко кандидатом в народні депутати України від партії «Європейська солідарність» у 50-му окрузі.

    «Сьогодні мене офіційно зареєстрували кандидаткою в народні депутати України у 50-му окрузі на Донеччині. Ці вибори для мене – продовження боротьби, яку ми ведемо вже сім років за український Донбас. Впевнена, що патріоти Донеччини об’єднаються і допоможуть мені в цій складній, але надзвичайно важливій боротьбі», – зазначила Кузьменко.

    «Моя програма – це не просто слова. Це чіткий план, як зробити життя нашого округу і країни кращим. Мої фахові знання і наполегливість дозволять нам спільно її реалізувати. Адже український парламент зараз як ніколи потребує медиків-професіоналів», – додала вона.

    Юлія Кузьменко наголосила, що планує активно вести кампанію і домагатиметься забезпечення свого конституційного права бути обраною.

    «Зараз ми живемо в епоху специфічного правосуддя. Але я сподіваюся, що мені дадуть можливість реалізувати своє конституційне право бути обраною і провести кампанію на окрузі особисто. Адже ніщо не замінить для мене живого спілкування з людьми», – зазначила кандидат.

    «Настрій бойовий і я налаштована перемагати. Україна починається з Донбасу і я буду за неї боротися», – резюмувала Кузьменко.

    Минулого тижня Юлія Кузьменко подала документи у Центральну виборчу комісію.

    Нагадаємо, 15 лютого політична партія «Європейська солідарність» висунула своїм кандидатом на довибори у Верховну Раду за 50 мажоритарним округом в Донецькій області лікарку і фігурантку справи про вбивство Павла Шеремета Юлію Кузьменко.

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    Теги: ЦВК Верховна Рада Європейська солідарність вибори Донеччина документи парламент Юлія Кузьменко
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