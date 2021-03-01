ЦВК зареєструвала Юлію Кузьменко кандидатом у нардепи від партії Порошенка

Партія «Європейська солідарність» 15 лютого висунула своїм кандидатом на довибори у Верховну Раду лікарку і фігурантку справи про вбивство Павла Шеремета Юлію Кузьменко

Партія «Європейська солідарність» 15 лютого висунула своїм кандидатом на довибори у Верховну Раду лікарку і фігурантку справи про вбивство Павла Шеремета Юлію Кузьменко

Дитячий кардіолог і волонтерка Юлія Кузьменко балотуватиметься за 50 округом на Донеччині

Сьогодні Центральна виборча комісія офіційно зареєструвала дитячого кардіохірурга, волонтера Юлію Кузьменко кандидатом в народні депутати України від партії «Європейська солідарність» у 50-му окрузі.

«Сьогодні мене офіційно зареєстрували кандидаткою в народні депутати України у 50-му окрузі на Донеччині. Ці вибори для мене – продовження боротьби, яку ми ведемо вже сім років за український Донбас. Впевнена, що патріоти Донеччини об’єднаються і допоможуть мені в цій складній, але надзвичайно важливій боротьбі», – зазначила Кузьменко.

«Моя програма – це не просто слова. Це чіткий план, як зробити життя нашого округу і країни кращим. Мої фахові знання і наполегливість дозволять нам спільно її реалізувати. Адже український парламент зараз як ніколи потребує медиків-професіоналів», – додала вона.

Юлія Кузьменко наголосила, що планує активно вести кампанію і домагатиметься забезпечення свого конституційного права бути обраною.

«Зараз ми живемо в епоху специфічного правосуддя. Але я сподіваюся, що мені дадуть можливість реалізувати своє конституційне право бути обраною і провести кампанію на окрузі особисто. Адже ніщо не замінить для мене живого спілкування з людьми», – зазначила кандидат.

«Настрій бойовий і я налаштована перемагати. Україна починається з Донбасу і я буду за неї боротися», – резюмувала Кузьменко.

Минулого тижня Юлія Кузьменко подала документи у Центральну виборчу комісію.

Нагадаємо, 15 лютого політична партія «Європейська солідарність» висунула своїм кандидатом на довибори у Верховну Раду за 50 мажоритарним округом в Донецькій області лікарку і фігурантку справи про вбивство Павла Шеремета Юлію Кузьменко.