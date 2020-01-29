Справа Шеремета: строк досудового розслідування можуть продовжити на чотири місяці



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Прокурор Сергій Зузак заявив, що сторона захисту може подати заперечення

За словами прокурора Зузака, для встановлення істини у справі ще потрібно провести додаткові слідчі дії, експертні дослідження, у тому числі експерименти, допити тощо

Слідчі у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета попросять Офіс генерального прокурора України продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, заявив 28 січня «Громадському» прокурор Сергій Зузак.

За його словами, строки хочуть продовжити ще на чотири місяці – до червня 2020 року. Відповідний документ вручили для ознайомлення трьом підозрюваним у справі та їхнім адвокатам.

«Вони можуть подати заперечення впродовж п'яти днів, які разом із клопотанням подаються першому заступнику генерального прокурора. Він розглядає клопотання й заперечення та ухвалює рішення, продовжувати строк слідства чи ні. У нього на це є три дні, але не пізніше закінчення строку слідства», – сказав Зузак.

Строк попереднього розслідування у справі про вбивство Шеремета закінчується 12 лютого.

«Для встановлення істини у справі ще потрібно провести додаткові слідчі дії, експертні дослідження, у тому числі експерименти, допити тощо», – заявив прокурор.

Адвокат підозрюваної у причетності до вбивства Юлії Кузьменко Владислав Добош сказав «Громадському», що заперечує проти продовження строків, він подав відповідний документ.

«Продовження до шести місяців незаконне, суперечить Кримінальному процесуальному кодексу. Слідчим не обґрунтована необхідність такого продовження. Те, що вони зазначають, можна було вже за 3,5 року зробити без необхідності продовження зараз строку досудового розслідування. Тим більше, що вони тягнуть навмисне із проведенням слідчих дій», – зазначив адвокат.

Як повідомлялось, Печерський районний суд Києва пом'якшив міру запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, відправивши її під нічний домашній арешт.