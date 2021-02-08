Туристи зняли на відео лавину, яка насувалася на них

«Немає нічого гіршого, ніж розуміти, що твій молодший брат похований під глибоким шаром снігу»

Група туристів на снігоходах потрапила в лавину під час поїздки в горах Уїнта в американському штаті Юта. Одному з відпочивальників вдалося зняти інцидент на відео.

6 лютого Майлз Пенроуз, двоє його братів і кілька друзів каталися на снігоходах в горах. Раптово вони відчули поштовх і прийняли його за землетрус. Але коли Пенроуз подивився вгору, він побачив снігову хвилю, яка стрімко насувалася на них.

«Мій брат стояв спиною, і я закричав «лавина» так голосно, як тільки міг», – розповів американець.

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Один з його друзів встиг дістати мобільний телефон і зняти те, що відбувається на відео, перш ніж лавина накрила того, хто знімав відео, і деяких членів групи.

За словами Пенроуза, йому вдалося залишитися на поверхні і самостійно вибратися із замету. Чоловіка, який знімала відео, накрило снігом з головою, проте він зумів утримати телефон в руках. Ще двом друзям вдалося «втекти» від лавини, ніхто з учасників групи не постраждав.

«Немає нічого гіршого, ніж розуміти, що твій молодший брат похований під глибоким шаром снігу», – згадав Пенроуз, розповідаючи про те, як шукав свого брата в заметі.