Снігопад в Україні: в яких областях обмежили рух на дорогах
Очікується посилення опадів практично по всій території України
Із метою проведення снігоочисних робіт та для уникнення скупчення автотранспорту на проїзній частині доріг введені тимчасові обмеження для руху великовагового транспорту в областях, повідомили в Укравтодорі.
Волинська область
Заборонено рух автотранспортних засобів всіх категорій на автомобільній дорозі:
- Т-18-02 /М-07/ – Маюничі-Велика Осниця-Красноволя-Колки;
- Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь;
- /Н-17/ на ділянці смт. Торчин – с.Шклинь.
Рух великовагових та великогабаритних транспортних засобів обмежено на автомобільних дорогах державного значення:
- Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ на ділянці м.Володимир-Волинський – с.Павлівка;
- Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі на ділянці с.Павлівка – смт.Локачі;
- Т-03-03 Луцьк – Радомишль – Демидівка – Дубно (в межах Волинської області).
Рівненська область
Із 12:00 обмежено рух великовагових транспортних засобів в напрямку міста Київ на ділянці автодороги М-06 Київ – Чоп, км 258+513 432+877
Київська область
Sp 13.00 діють обмеження руху для вантажного транспорту на дорогах державного значення Київської області.
Крім цього з 15.00 буде заборонено транзитний рух великовагового транспорту через м. Київ.
Обмеження діють на дорогах:
- М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі;
- М-03 Київ – Харків – Довжанський;
- М-05 Київ – Одеса;
- М-06 Київ – Чоп;
- М-07 Київ– Ковель – Ягодин;
- Н-01 Київ – Знам'янка;
- Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь.
Черкаська область
Із 13.00 обмежено рух вантажного і громадського пасажирського транспорту на автомобільних дорогах області:
- М-05 Київ – Одеса (км 143+009 – км 237+089);
- Н-01 Київ – Знам’янка (км 123+687– км 242+004);
- Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь (км 81+003 – км 168+695).
Полтавська область
На двох дорогах діють обмеження руху для вантажного автотранспорту:
- Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь;
- М-03 Київ – Харків – Довжанський.
Водіїв великогабаритного транспорту на період негоди та обмежень просять користуватися майданчиками для відстою, які розташовані вздовж державних автодоріг. Усі вони відзначені на Google мапі.
Унаслідок дії циклону у західних областях та на правобережжі України з ночі 8 лютого почалися снігопади, що супроводжуються вітром від 10 до 25 м/с.
Із другої половини дня 8 лютого очікується посилення опадів практично по всій території України з піковим накопиченням снігу у західних, північних, центральних областях, в окремих регіонах з випаданням дощу при мінусових температурах.
Західний циклон на цьому тижні принесе сніг до 40 сантиметрів у північну частину України. Синоптики розповіли, скільки днів триватиме негода.