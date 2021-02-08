  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Через сильний снігопад у Києві приспустили головний прапор

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Прапор приспустили,&nbsp;аби вберегти і не пошкодити&nbsp; - Через сильний снігопад у Києві приспустили головний прапор
    Прапор приспустили, аби вберегти і не пошкодити 
    Фото з відкритих джерел

    Прапор на київських схилах приспустять на 10 метрів

    Головний прапор України, що розташований на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні», довелось приспустити через негоду і сильний снігопад. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Вячеслав Непоп.

    «Як і попереджали синоптики, погодні умови погіршились – у Києві кілька днів триватимуть снігопади, підсилені вітром швидкістю до 12 м/с. Аби вберегти і не пошкодити прапор, ми його тимчасово приспустили», – повідомив він.

    Як і попередні рази, повністю спускати прапор не будуть, його приспустять на 10 метрів.

    Нагадаємо, на сьогодні споруда флагштока є найбільшою в Україні, його висота – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

    Нагадаємо, 22 серпня мер Києва Віталій Кличко відкрив меморіал, де встановлений найвищий флагшток, на якому підняли найбільший прапор України. Висота флагштока сягає майже 90 метрів, вага – 32 тонни. А розміри полотнища прапора – 16 на 24 метри.

    Залежно від пори року полотнище прапора буде замінюватися на інше, виконане з іншого матеріалу. Також залежно від погодних умов, зокрема сильних поривів вітру, шторму, снігопаду – полотнище прапора може бути спущене. 

    Регламентні роботи для перевірки, у якому стані перебуває полотно прапора та інженерні елементи флагштока, проводяться за графіком.

    8 лютого в Києві сильний снігопадУпродовж дня, зокрема, пообіді очікується посилення опадів, пориви вітру швидкістю 15-20 м/с, хуртовини.

    Теги: Київ прапор снігопад негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies