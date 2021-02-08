В Україну сунуть сильні морози. Синоптики розповіли, скільки триватиме негода

На наступному тижні буде холодно, але без снігу

У найближчі три доби в більшості областей йтиме сніг

Західний циклон на цьому тижні принесе сніг до 40 сантиметрів у північну частину України. На наступному тижні після приходу антициклону сніг припиниться, але температура знизиться. Про це розповів начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик, пише РБК-Україна.

«На цьому тижні будуть снігопади, які завершаться до 13-14 лютого. Холоди не завершаться ні на цьому тижні, ні на наступному», – сказав Білик.

Як зазначив синоптик, циклон з території Польщі йде територією України на схід. Ще один циклон очікується 11-12 лютого, який буде рухатися з Балкан. На наступному тижні в Україну прийде антициклон, який принесе похолодання.

За його словами, на цьому тижні у північній половині України очікується вдень близько 10 градусів морозу, вночі – 15-20 градусів. До кінця тижня випаде 30-40 сантиметрів снігу. На наступному тижні буде холодно, але без снігу.

Синоптикиня Наталка Діденко також прогнозує міцні морози. «Без снігу чи дощу не будемо найближчим часом. Звичайно, з паузами, проте на суху сонячну погоду поки розраховувати не варто. А з вихідних в Україну запливе чергова порція серйозних морозів. Буде і -20, і -25 градусів», – повідомила вона на своїй сторінці в мережі Facebook.

За прогнозом Укргідрометцентру, в найближчі три доби в більшості областей йтиме сніг та мокрий сніг, на Закарпатті та у південній половині країни з дощем.

У вівторок, 9 лютого, в Україні, крім заходу, пориви вітру складатимуть 15-20 м/с. У північних та східних областях будуть хуртовини, у центральних областях – налипання мокрого снігу та ожеледиця.

Температура завтра вночі 3-11 градусів морозу, вдень 0-5 градусів морозу, в центральних областях 0-5 градусів тепла, на Закарпатті та півдні країни вночі близько 0 градусів, вдень 6-11 градусів тепла.

Нагадаємо, 8 лютого в Києві та області розпочався снігопад. Для прибирання доріг столиці від снігу нині задіяно 453 одиниці спецтехніки. Працюють вони у кожному районі міста.

Із 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами.