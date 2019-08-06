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    У Києві відкрили виставку про репресії проти «куркулів» (відео)

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    У Києві відкрили виставку про репресії проти «куркулів» (відео)

    5 серпня 1937 року вступив у дію так званий наказ про «розкуркулення». Селян почали примусово виселяти із домівок, відбирати усе майно та висилати до Сибіру

    До річниці початку сталінського Великого терору 5 серпня на території національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» відкрили виставку архівних фотографій та документів про репресії проти українських селян.

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    На відкриття виставки «Скривавлена нива» прийшов і Олександр Євтух. Серед архівних документів є справа і його діда. «Їх розстріляли за правду, але перш за все, щоб відібрати землю і ніхто на неї не претендував».

    5 серпня 1937 року вступив у дію так званий наказ про «розкуркулення». Селян почали примусово виселяти із домівок, відбирати усе майно та висилати до Сибіру. Тих, хто чинив спротив – розстрілювали.

    Джерело: Радіо Свобода

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