Трампа висміяли через дивну заяву про розпад СРСР



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Президент США Дональд Трамп

Президент США нещодавно заявив, що Радянський союз за власним бажанням перейменувався у Росію

На зустрічі з прихильниками в штаті Огайо президент США Дональд Трамп сказав, що Радянський союз за власним бажанням перейменувався в Росію. Як повідомляє «Європейська правда», про це пише The Independent.

«Ми тепер найбільший виробник енергоресурсів в світі, більший, ніж Радянський союз. Пам'ятаєте Радянський союз, коли вони були всі разом? До того, як вирішили називатися Росією. Це завжди було їхньою мрією - бути найпотужнішою країною, але потім вони стали Росією», - сказав Трамп.

Видання наводить приклади, як інтернет-користувачі висміяли президента за цей «урок історії», та вказує, що Трамп, який не є зовсім незнайомим з Росією, схоже, вважає, що Радянський союз складався тільки з країни, яка зараз відома як Росія.

Лідер США говорив також про розвиток енергетики, зазначивши, що СРСР «проробив добру роботу» в цій сфері. «Але тепер ми сильніші, ніж Росія. Зараз ми набагато сильніші, ніж Саудівська Аравія», - додав він.

Раніше Трамп стверджував: причина, чому Росія була в Афганістані, полягає в тому, що терористи збиралися атакувати Росію.