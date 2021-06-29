У Колумбії знесли пам'ятник Колумбу (відео)

Група молодих людей збила статую з п'єдесталу в місті Барранкілья

Учасники протестних акцій в Колумбії знесли пам'ятник мореплавцю Христофору Колумбу, який був встановлений на півночі країни, повідомляє радіостанція La FM.

За її даними, група молодих людей збила статую з п'єдесталу в місті Барранкілья.

Протестувальники заявили, що це було для них «символічним жестом».

En Barranquilla, Colombia. Manifestantes derriban la estatua del invasor español, Cristóbal Colón. pic.twitter.com/HF1InbGKNI — Tatiana Pérez @telesurtv (@Tatiana_teleSUR) June 28, 2021

«Ми продовжуємо надавати такий ж опір на національному рівні. Ми, молоді люди, знову вийшли на вулиці, щоб припинити масові вбивства і щоб уряд сів і взяв участь в діалозі з нами», - наводить видання слова одного з учасників протесту.

Acaba de caer la estatua de Cristóbal Colón en la ciudad de Barranquilla.



La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Esto es, de nuevo, una afrenta a los símbolos y las narrativas del establecimiento. ¡Y qué bonita esa Wiphala! pic.twitter.com/2BE3IxpaxT — Andrea Vargas (@AndreavargasBAQ) June 28, 2021

Протести в Колумбії почалися в квітні. На думку учасників мітингів, уряд не впорався з пандемією коронавірусу, також учасники протесту виступали проти податкової реформи. У травні 89 учасників колумбійських протестів пропали без вісті.

En medio de la movilización en Barranquilla cae el monumento a Cristóbal Colón, símbolo de la conquista y exterminio de los pueblos originarios de nuestro continente, el culto a la conquista debe acabar. pic.twitter.com/iIpZKGRVW4 — Reynaldo Torres (@Reytorre) June 28, 2021

На початку червня представники корінних народів Колумбії спробували знести пам'ятник Колумбу в Боготі.

До слова, вертоліт, на борту якого перебував президент Колумбії Іван Дуке, обстріляли невідомі.

Обстріл стався, коли Дуке летів в сторону Кукута в провінції Норте-де-Сантандер разом з міністром оборони, міністром внутрішніх справ і губернатором провінції.