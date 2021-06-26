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    У Колумбії обстріляли вертоліт з президентом (відео)

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    Невідомі обстріляли вертоліт з президентом Колумбії Іваном Дуке - У Колумбії обстріляли вертоліт з президентом (відео)
    Невідомі обстріляли вертоліт з президентом Колумбії Іваном Дуке
    Фото з відкритих джерел

    Обстріл стався, коли президент летів в сторону Кукута в провінції Норте-де-Сантандер разом з міністром оборони

    Вертоліт, на борту якого перебував президент Колумбії Іван Дуке, обстріляли невідомі. Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

    Обстріл стався, коли Дуке летів в сторону Кукута в провінції Норте-де-Сантандер разом з міністром оборони, міністром внутрішніх справ і губернатором провінції.

    Представник президента заявив, що в інциденті ніхто не постраждав.

    У відеозверненні Дуке засудив «боягузливий напад» і сказав, що його не злякали «терористичні акти».

    «Наша держава сильна, і Колумбія здатна протистояти такого роду загрозам», – сказав він і додав, що силам безпеки дано наказ знайти винних.

    Теги: обстріл вертоліт напад держава Колумбія президент
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    У Колумбії обстріляли вертоліт з президентом (відео)