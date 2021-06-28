Народна підозра Зеленському: що відбувається під Офісом президента

Активісти планують оголосити Зеленському народну підозру у державній зраді

Близько 19 години під Офісом президента розпочалась акція протесту «Дії Зеленського – зрада державних інтересів України».

В заході беруть участь «Демократична сокира», Рух опору капітуляції» та інші патріотичні сили. Ініціатори акції закликають слідчі органи відкрити провадження у зв’язку з останнім зізнанням Зеленського щодо провалу спецоперації із затримання російських терористів з ПВК «Вагнер» минулого року.

Рух опору капітуляції запрошує долучитися до початку процедури громадського розслідування та суду в справі про заявлене особисто президентом Володимиром Зеленським свідоме припинення спільної таємної операції українських та західних спецслужб проти бойовиків з російської ПВК Вагнера та передачі ним конфіденційних відомостей білоруському правителю Олександру Лукашенку.





Нагадаємо, у інтерв'ю телеканалу 1+1 президент Володимир Зеленський відверто зізнається в навмисному перешкоджанні діяльності українських спеціальних служб з виманювання найманців ПВК Вагнера із Росії через Білорусь для покарання їх за воєнні злочини на Донбасі, а також у розголошенні державної таємниці.

Президента висміяли в соцмережах.

Народні депутати вимагають викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії із розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі вагнерівців.

Як вже розповідав «Главком», Bellingcat готує документальний фільм про допущений Україною зрив скандального розслідування щодо «вагнерівців».

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