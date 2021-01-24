У Лондоні горить Вестмінстерський палац (відео)

Британська поліція не готова коментувати обставини події

Пожежна сигналізація спрацювала у будівлі Вестмінстерського палацу у Лондоні, в якому засідає британський парламент. Про це інформує газета Daily Express.

Очевидці повідомляють про стовп диму над будівлею.

Даних про причини загоряння та про те, наскільки потужна пожежа розгорілася в палаці, поки немає. У пожежному департаменті Лондона заявили, що поки інформації про пожежу в центрі міста не надходило.

Як відомо, 21 січня о 15:03 у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. До гасіння пожежі залучались 50 осіб та 13 одиниць техніки. О 16:53 пожежу було ліквідовано. На місці пожежі знайшли тіла 15 людей. Дев’ятеро осіб було врятовано – їх госпіталізовано до лікарень.

Згодом суд взяв під варту чотирьох осіб, причетних до діяльності пансіонату.