Пожежа у Харкові: суд відправив у СІЗО четвертого підозрюваного

Чотирьох фігурантів справи взяли під варту місяці без права внесення застави

Підозрюваного Ігоря Мірончука, якого слідство називає адміністратором згорілого пансіонату «Золотий час» у Харкові, взяли під варту на два місяці без права внесення застави.

Відповідне рішення ухвалила суддя Київського райсуду Харкова Світлана Колесник.

На триманні під вартою наполягало обвинувачення. Як повідомив під час засідання прокурор Асхат Саліхов, Мірончук виконував обов’язки адміністратора будинку для літніх людей, а В’ячеслав Кравченко (орендар будинку) платив йому заробітну плату, але це було неофіційно.

Підозрюваний запевняв, що був лише волонтером, а гроші отримував як подяку від Кравченка. Він повідомив суду, що раніше був наркозалежним, але центр (що розташований у сусідньому будинку і управляється тими ж людьми, що й пансіонат) допоміг йому подолати залежність, тому й проводив бесіди з наркозалежними та доглядав за пенсіонерами.

Підозрюваний підтвердив, що в будинку не було вогнегасників, а на другому поверсі, де виникла пожежа, перебували люди в найтяжчому стані.

Адвокати Мірончука – Сергій Веприцький і Зіновій Галаван (останній у минулому – керівник Слідчого управління ГУ Нацполіції в області) – наполягали, що немає документів, які б підтверджували, що їхній підзахисний там працював і порушував правила пожежної безпеки. Тож, на їхню думку, запобіжний захід має бути не пов’язаний із триманням під вартою. Також Веприцький наголосив, що підозрюваний виніс із вогню п’ять людей.

Суд задовольнив клопотання прокуратури: Мірончук під вартою знаходитиметься до 21 березня.

Після засідання адвокат Веприцький повідомив ЗМІ, що буде подавати апеляцію на це рішення суду.

Раніше підозрюваних Ольгу Кравченко та її чоловіка В’ячеслава Кравченка, яких обвинувачення називає відповідно співорганізаторами приватного закладу для літніх людей, і Славіка Акопяна, власника будинку, також заарештували без права внесення застави.

21 січня о 15:03 у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. До гасіння пожежі залучались 50 осіб та 13 одиниць техніки. О 16:53 пожежу було ліквідовано. На місці пожежі знайшли тіла 15 людей. Дев’ятеро осіб було врятовано – їх госпіталізовано до лікарень.

Прокуратура вже назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові: порушення вимог пожежної безпеки.

Будинок для літніх людей, де 21 січня сталася смертельна пожежа в якій загинуло 15 осіб, має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в шість тисяч гривень. Подобова ціна перебування ‒ від 450 гривень за добу.

При цьому, «пансіонату» у Харкові, де загинули люди, за документами взагалі не існує.