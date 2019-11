У лондонському театрі під час вистави на глядачів впала частина стелі



В результаті події кілька людей отримали незначні травми

У лондонському театрі Пікаділлі під час вечірнього спектаклю обвалилася частина стелі, кілька людей отримали незначні травми.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Інцидент стався під час показу постановки під назвою «Смерть комівояжера» з американським актором Уенделлом Пірсом у головній ролі.

В соцмережах опублікували фотографії, зроблені глядачами вистави.

Seems some damage- a few minor injuries - everyone evauated ok - as much as I am updated atm x

Some one else may know more x pic.twitter.com/rq3oKZrwW1 — Shelly boo-erry (@minxmish) 6 листопада 2019 р.

На них видно діру в стелі, з якої звисають дроти.

The death of, “The Death of a Salesman”. First the ceiling started dripping, and then it collapsed. Actors not phased by the commotion, continued acting, & eventually casually walked off stage. Remarkable. #PiccadillyTheatre #deathofasalesman https://t.co/lhq1Qkvvac — Luma Shihabeldin (@ThinkDesignLuma) 6 листопада 2019 р.

Поліція повідомила, що всі глядачі покинули будівлю театру.

Several people have received minor injuries after part of the ceiling collapsed at the #PiccadillyTheatre during a performance of Death of a Salesman. More on @LBC at 10. pic.twitter.com/OYjKWuHoaV — Holly Jones (@HollyJonesRadio) 6 листопада 2019 р.

Class act from Wendell Pierce, after a pretty scary evacuation at Death of a salesman. Hope everyone’s ok! pic.twitter.com/To9ks8TnzN — Ed Zanders (@edzanders) 6 листопада 2019 р.

