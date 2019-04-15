Веселе та химерне свято. Тисячі готів окупували англійське містечко Уітбі



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У 2019 році фестиваль відзначає своє 25-річчя.

Тисячі готів прибувають в Уітби, Північний Йоркшир, для участі в альтернативному фестивалі. Родзинкою шоу є химерний базар з понад 100 кіосків, що пропонують химерні товари для тих, хто є частиною цієї альтернативної культури.

Крім шопінгу, учасники зможуть взяти участь в численних дегустаціях пива під відповідну музику. Велика частина центру міста закрита в ці дні для автомобілістів в цілях безпеки пішоходів. У 2019 році захід відзначає своє 25-річчя.