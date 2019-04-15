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    Веселе та химерне свято. Тисячі готів окупували англійське містечко Уітбі

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    Веселе та химерне свято. Тисячі готів окупували англійське містечко Уітбі

    У 2019 році фестиваль відзначає своє 25-річчя.

    Тисячі готів прибувають в Уітби, Північний Йоркшир, для участі в альтернативному фестивалі. Родзинкою шоу є химерний базар з понад 100 кіосків, що пропонують химерні товари для тих, хто є частиною цієї альтернативної культури.

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    Веселе та химерне свято. Тисячі готів окупували англійське містечко Уітбі
    Веселе та химерне свято. Тисячі готів окупували англійське містечко Уітбі
    Веселе та химерне свято. Тисячі готів окупували англійське містечко Уітбі
    Веселе та химерне свято. Тисячі готів окупували англійське містечко Уітбі
    Веселе та химерне свято. Тисячі готів окупували англійське містечко Уітбі
    Веселе та химерне свято. Тисячі готів окупували англійське містечко Уітбі
    Веселе та химерне свято. Тисячі готів окупували англійське містечко Уітбі
    Веселе та химерне свято. Тисячі готів окупували англійське містечко Уітбі
    Веселе та химерне свято. Тисячі готів окупували англійське містечко Уітбі
    Веселе та химерне свято. Тисячі готів окупували англійське містечко Уітбі

    Крім шопінгу, учасники зможуть взяти участь в численних дегустаціях пива під відповідну музику. Велика частина центру міста закрита в ці дні для автомобілістів в цілях безпеки пішоходів. У 2019 році захід відзначає своє 25-річчя.

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