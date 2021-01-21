Рятувальники загасили пожежу у харківському будинку для літніх людей

Вогнеборці врятували дев'ятьох осіб з будинку для літніх людей, що горів у Харкові

На місці пожежі виявлено тіла 15 людей

У Харкові ліквідовано пожежу у двоповерховому житловому будинку, який працював як будинок престарілих. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

«О 16:14 пожежу локалізовано на площі 100 м.кв. О 16:53 - ліквідовано. На місці пожежі виявлено тіла 15 людей. 9 осіб врятовано - їх госпіталізовано до лікарень», - йдеться у повідомленні.

21 січня о 15:03 у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. До гасіння пожежі залучались 50 осіб та 13 одиниць техніки.

Також представники місцевої влади та департаменту соцзахисту повідомили, що за вказаною адресою немає жодних офіційних установ для літніх людей. «Такої установи, яка за цією адресою обліковується, в жодному реєстрі Харківської області, не існує. Ми не розуміємо, що це. Немає такого закладу взагалі: ні приватного, ні державного, ні комунального», - повідомив директор департаменту.

Прокуратура назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові. Харківська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки. Отже, попередня причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через пожежу скликано позачергове засідання уряду.

Президент Володимир Зеленський дав доручення Кабінету міністрів негайно розібратися в ситуації.