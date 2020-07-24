У Миколаївському зоопарку - поповнення козлів, макак та верблюдів



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Майже всі самки японських макак цього року народили дитинчат Суспільне Миколаїв

У зоопарку поповнення в кількох відділах

Батьками в червні – липні стали родини плазунів, парнокопитних та приматів.

Ящірка перлинна – новий вид, який раніше у зоопарку не утримували та не розводили. «У травні – червні 2020 року були перші і вдалі приплоди», – говорить заступниця завідувача відділо акватераріуму Дар’я Чернушенко. Одразу з двох кладок з’явилися по чотири особини.

Суспільне Миколаїв

«Шістдесят днів інкубації. Самка відкладає від чотирьох до десяти яєць у вологий субстрат, який міститься в тераріумі. Але ми не ризикуємо і перекладаємо яйця до себе в інкубатор», – розповіла Чернушенко.

Зараз малюки перебувають в окремому приміщенні. Вони малі і бояться зайвих рухів та шумів. А вже через два – три місяці працівники планують переносити їх в експозицію.

Поповнення є і в родині полоза тонкохвостого. Вилупилися в травні. Приблизно 65 днів яйця були в інкубаторі. Додалися до колекції два представники.

Молочна змія Кемпбела з’явилася на початку червня. Плазун малий, тому утримується в окремій ємності.

Малюків можна буде побачити після завершення карантину. Зараз акватераріум відвідувати тимчасово заборонено.

Поповнення і у вольєрі макак японських. Майже всі самки цього виду мають дитинчат. Найменшому немає місяця. З’явився він 9-го липня. Працівники зоопарку не на камеру кажуть, що в родині приматів вже спостерігається перенаселення. Замислюються про обмін.

Відділ копитних також поповнився. Султан та Зейтуна, з сімейства двогорбих верблюдів, 23-го червня стали батьками. Малюку прізвисько ще не вигадали. Мама і верблюденя вже у загальному вольєрі, тому відвідувачі можуть познайомитися з новим мешканцем зоопарку.

П’ятеро дитинчат бігають по вольєру з козлами гвинторогими. Малюки цього виду з’явилися в червні.

Сімейства козлів сибірських гірських на початку липня поповнилося двома представниками. Дитинчата зараз разом з батьками у відкритих літніх експозиціях. У планах відправити їх в інші зоопарки України.

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Джерело: suspilne.news