В Одеському зоопарку підростають малюки
Нещодавно дитинча з'явилось і у білої лані
Весняно-літній сезон в Одеському зоопарку - це традиційно період бебі-буму, який з нетерпінням чекають і співробітники, і відвідувачі парку. 2020 рік не став винятком.
Так, на зеленій галявині зоопарку підростають лелеки. Вилупилися вони на початку червня і все більше стають схожими на своїх батьків.
Практично в кожному вольєрі копитного ряду зоопарку зараз можна побачити гарненьких дитинчат. Малюки з'явилися у плямистих ланей, сірої української худоби, благородних оленів.
А наймолодший мешканець на даний момент - це дитинча білої лані, що з'явилося на світ кілька днів тому.
Усі новонароджені почуваються добре, мають відмінний апетит і зараз весь час знаходяться поруч з турботливими батьками в загальних вольєрах.