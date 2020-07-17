В Одеському зоопарку підростають малюки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нещодавно дитинча з'явилось і у білої лані

Весняно-літній сезон в Одеському зоопарку - це традиційно період бебі-буму, який з нетерпінням чекають і співробітники, і відвідувачі парку. 2020 рік не став винятком.

Так, на зеленій галявині зоопарку підростають лелеки. Вилупилися вони на початку червня і все більше стають схожими на своїх батьків.

Практично в кожному вольєрі копитного ряду зоопарку зараз можна побачити гарненьких дитинчат. Малюки з'явилися у плямистих ланей, сірої української худоби, благородних оленів.

А наймолодший мешканець на даний момент - це дитинча білої лані, що з'явилося на світ кілька днів тому.

Усі новонароджені почуваються добре, мають відмінний апетит і зараз весь час знаходяться поруч з турботливими батьками в загальних вольєрах.