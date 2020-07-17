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    В Одеському зоопарку підростають малюки

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    В Одеському зоопарку підростають малюки

    Нещодавно дитинча з'явилось і у білої лані

    Весняно-літній сезон в Одеському зоопарку - це традиційно період бебі-буму, який з нетерпінням чекають і співробітники, і відвідувачі парку. 2020 рік не став винятком.

    Так, на зеленій галявині зоопарку підростають лелеки. Вилупилися вони на початку червня і все більше стають схожими на своїх батьків.

    Практично в кожному вольєрі копитного ряду зоопарку зараз можна побачити гарненьких дитинчат. Малюки з'явилися у плямистих ланей, сірої української худоби, благородних оленів.

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    В Одеському зоопарку підростають малюки
    В Одеському зоопарку підростають малюки
    В Одеському зоопарку підростають малюки
    В Одеському зоопарку підростають малюки
    В Одеському зоопарку підростають малюки

    А наймолодший мешканець на даний момент - це дитинча білої лані, що з'явилося на світ кілька днів тому.

    Усі новонароджені почуваються добре, мають відмінний апетит і зараз весь час знаходяться поруч з турботливими батьками в загальних вольєрах.

    Одеса зоопарк
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