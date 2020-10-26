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    У Мінську поліція брутально затримала протестувальників (відео)

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    У Мінську поліція брутально затримала протестувальників (відео)

    25 жовтня закінчився термін ультиматуму, який лідер опозиції Тихановська висунула Лукашенку

    Затримання протестувальників, що стояли в ланцюгу солідарності в Мінську, зняли на відео. Ролик було опубліковано в Telegram-каналі порталу Tut.by.

    Жорсткі затримання почалися також під час проведення студентського маршу в районі площі Якуба Колоса і проспекту Незалежності.

    Нагадаємо, сьогодні, 26 жовтня, акції протесту розпочалися в низці білоруських вишів. Зокрема, в них беруть участь студенти з Білоруського державного університету (БДУ), Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки (БГУИР), Білоруського національного технічного університету (БНТУ) і Мінського державного лінгвістичного університету (МЛУ).

    25 жовтня закінчився термін ультиматуму, який лідер опозиції Світлана Тихановська висунула диктатору Олександру Лукашенку. Вона вимагала, щоб він пішов у відставку, на вулицях припинилося насильство і все політв'язні були звільнені.

    У зв'язку з цим Тихановська оголосила про початок загальнонаціонального страйку з понеділка, 26 жовтня.

    «Білоруси зроблять цей крок, тому що їх слово - закон. Закон, якого нас намагалися позбавити, але який ми обов'язково повернемо. І в цьому нам допоможе наша головна мирна зброя - солідарність», - заявила вона.

    Білорусь Олександр Лукашенко студенти Світлана Тихановська
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