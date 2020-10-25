Опозиціонерка Тихановська оголосила національний страйк у Білорусі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тихановська зазначила, що чинна влада знову показала свою здатність діяти тільки насильницьким чином

Вона також відзначила важливість недільних протестів

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила про початок загального страйку в країні з понеділка, 26 жовтня. Про це йдеться у заяві опозиціонерки.



Тихановська зазначила, що чинна влада знову показала свою здатність діяти тільки насильницьким чином.



«Режим сьогодні знову показав білорусам, що насильство – єдине, на що він здатний. Але підривати світло-шумові гранати в натовпі людей і під вікнами пологових будинків – це не сила. Режим не готовий говорити правду, відповідати за свої слова і виконувати вимоги людей. Значить цей режим не гідний білоруського народу. Значить цей режим втрачає владу», – заявила Тихановська.



«Тому завтра, 26 жовтня, почнеться загальнонаціональний страйк. Білоруси зроблять цей крок, тому що їх слово – закон. Закон, якого намагалися позбавити, але яку ми обов'язково повернемо. І в цьому нам допоможе наше головну мирну зброю – солідарність», – підкреслила Тихановська.

Нагадаємо, що Тихановська 13 жовтня також оголосила ультиматум Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.

Нагадаємо, що Тихановську в Росії оголосили в розшук.

Крім того, Білорусь оголосила Тихановську в міжнародний розшук.

До слова, раніше опозиціонерка Тихановська назвала Путіна «мудрим» і заговорила про дружбу з Росією.

Зазначимо, що напередодні Тихановська зустрілася з Меркель і подарувала їй біло-червоно-білу парасольку.

Нагадаємо, що Тихановська впевнена, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання.

Понад 37 тисяч білорусів просять суд у Гаазі розслідувати злочини Лукашенка.