Опозиціонерка Тихановська оголосила національний страйк у Білорусі
Вона також відзначила важливість недільних протестів
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила про початок загального страйку в країні з понеділка, 26 жовтня. Про це йдеться у заяві опозиціонерки.
Тихановська зазначила, що чинна влада знову показала свою здатність діяти тільки насильницьким чином.
«Режим сьогодні знову показав білорусам, що насильство – єдине, на що він здатний. Але підривати світло-шумові гранати в натовпі людей і під вікнами пологових будинків – це не сила. Режим не готовий говорити правду, відповідати за свої слова і виконувати вимоги людей. Значить цей режим не гідний білоруського народу. Значить цей режим втрачає владу», – заявила Тихановська.
«Тому завтра, 26 жовтня, почнеться загальнонаціональний страйк. Білоруси зроблять цей крок, тому що їх слово – закон. Закон, якого намагалися позбавити, але яку ми обов'язково повернемо. І в цьому нам допоможе наше головну мирну зброю – солідарність», – підкреслила Тихановська.
Нагадаємо, що Тихановська 13 жовтня також оголосила ультиматум Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.
Нагадаємо, що Тихановську в Росії оголосили в розшук.
Крім того, Білорусь оголосила Тихановську в міжнародний розшук.
До слова, раніше опозиціонерка Тихановська назвала Путіна «мудрим» і заговорила про дружбу з Росією.
Зазначимо, що напередодні Тихановська зустрілася з Меркель і подарувала їй біло-червоно-білу парасольку.
Нагадаємо, що Тихановська впевнена, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання.
Понад 37 тисяч білорусів просять суд у Гаазі розслідувати злочини Лукашенка.