Майже 300 білорусів було затримано під час народного ультиматуму, – правозахисники
Правозахисний центр «Весна» повідомляє про щонайменше 280 затриманих в ході протестів
В Білорусі 25 жовтня по всій країні були оголошені акції протесту під назвою «Народний ультиматум». Про це свідчать дані на сайті правозахисників.
Більшість затриманих сьогодні людей в Мінську. Також є затримані в Гродно, Бресті, Гомелі, Пінську.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 жовтня в Мінську в різних частинах міста помічена військова техніка і мікроавтобуси з силовиками.
Зазначимо, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що сьогодні о 23:59 закінчується термін народного ультиматуму, який вона оголосила президенту Білорусі Олександру Лукашенко.
Крім того, опозиціонерка Тихановська оголосила національний страйк у Білорусі.
Нагадаємо, що Тихановська 13 жовтня також оголосила ультиматум Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.
Нагадаємо, що Тихановську в Росії оголосили в розшук.
Крім того, Білорусь оголосила Тихановську в міжнародний розшук.
До слова, раніше опозиціонерка Тихановська назвала Путіна «мудрим» і заговорила про дружбу з Росією.
Зазначимо, що напередодні Тихановська зустрілася з Меркель і подарувала їй біло-червоно-білу парасольку.
Нагадаємо, що Тихановська впевнена, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання.
Понад 37 тисяч білорусів просять суд у Гаазі розслідувати злочини Лукашенка.