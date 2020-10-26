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    У світі

    Майже 300 білорусів було затримано під час народного ультиматуму, – правозахисники

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    25 жовтня в Мінську в різних частинах міста помічена військова техніка і мікроавтобуси з силовиками - Майже 300 білорусів було затримано під час народного ультиматуму, – правозахисники
    25 жовтня в Мінську в різних частинах міста помічена військова техніка і мікроавтобуси з силовиками

    Правозахисний центр «Весна» повідомляє про щонайменше 280 затриманих в ході протестів

    В Білорусі 25 жовтня по всій країні були оголошені акції протесту під назвою «Народний ультиматум». Про це свідчать дані на сайті правозахисників.

    Більшість затриманих сьогодні людей в Мінську. Також є затримані в Гродно, Бресті, Гомелі, Пінську.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 жовтня в Мінську в різних частинах міста помічена військова техніка і мікроавтобуси з силовиками.

    Зазначимо, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що сьогодні о 23:59 закінчується термін народного ультиматуму, який вона оголосила президенту Білорусі Олександру Лукашенко.

    Крім того, опозиціонерка Тихановська оголосила національний страйк у Білорусі.

    Нагадаємо, що Тихановська 13 жовтня також оголосила ультиматум Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.

    Нагадаємо, що Тихановську в Росії оголосили в розшук.

    Крім того, Білорусь оголосила Тихановську в міжнародний розшук.

    До слова, раніше опозиціонерка Тихановська назвала Путіна «мудрим» і заговорила про дружбу з Росією.

    Зазначимо, що напередодні Тихановська зустрілася з Меркель і подарувала їй біло-червоно-білу парасольку.

    Нагадаємо, що Тихановська впевнена, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання.

    Понад 37 тисяч білорусів просять суд у Гаазі розслідувати злочини Лукашенка.

    Білорусь правозахисники військова техніка Світлана Тихановська
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