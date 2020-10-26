Майже 300 білорусів було затримано під час народного ультиматуму, – правозахисники



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25 жовтня в Мінську в різних частинах міста помічена військова техніка і мікроавтобуси з силовиками

Правозахисний центр «Весна» повідомляє про щонайменше 280 затриманих в ході протестів

В Білорусі 25 жовтня по всій країні були оголошені акції протесту під назвою «Народний ультиматум». Про це свідчать дані на сайті правозахисників.

Більшість затриманих сьогодні людей в Мінську. Також є затримані в Гродно, Бресті, Гомелі, Пінську.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 жовтня в Мінську в різних частинах міста помічена військова техніка і мікроавтобуси з силовиками.

Зазначимо, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що сьогодні о 23:59 закінчується термін народного ультиматуму, який вона оголосила президенту Білорусі Олександру Лукашенко.

Крім того, опозиціонерка Тихановська оголосила національний страйк у Білорусі.

Нагадаємо, що Тихановська 13 жовтня також оголосила ультиматум Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.

Нагадаємо, що Тихановську в Росії оголосили в розшук.

Крім того, Білорусь оголосила Тихановську в міжнародний розшук.

До слова, раніше опозиціонерка Тихановська назвала Путіна «мудрим» і заговорила про дружбу з Росією.

Зазначимо, що напередодні Тихановська зустрілася з Меркель і подарувала їй біло-червоно-білу парасольку.

Нагадаємо, що Тихановська впевнена, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання.

Понад 37 тисяч білорусів просять суд у Гаазі розслідувати злочини Лукашенка.