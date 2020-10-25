Під час протестів у Мінську силовики підірвали світлошумові гранати (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Мінську силовики застосували світлошумові гранати

В результаті вибухів постраждала щонайменше одна людина

Білоруські силовики підірвали світлошумові гранати на акції протесту в Мінську. Відео з місця інциденту опубліковано в Telegram.

На кадрах видно вибухи, а також люди, які біжать вулицею.

Повідомляється, що близько десяти гранат вибухнули на вулиці Орловській. Telegram-канал «Наша Нiва» пише, що в результаті вибухів постраждала людина - у неї пошкоджено коліно.

«Нова газета» в свою чергу повідомляє, що під час розгону акції силовики стріляли по людях гумовими кулями. Поранення отримала щонайменше одна людина.

Тим часом поліцейські почали затримувати «агресивно налаштованих учасників акції», передає російська агенція ТАСС.

У неділю в Мінську проходить традиційний марш опозиції. Вранці до центру міста стягнули спецтехніку, автобуси з силовиками і військові вантажівки для перевезення особового складу. Крім того, автомобілі ДПС перекрили рух транспорту на вулицях, прилеглих до проспекту Незалежності.

25 жовтня минає термін ультиматуму, який колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська висунула Олександру Лукашенко. Вона зажадала, щоб Лукашенко пішов у відставку, на вулицях припинилося насильство і всі політв'язні були звільнені.