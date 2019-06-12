Клімкін розповів, як Росія бреше про погоджений візит Міятович до Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Візит Дуні Міятович до окупованого Криму має погоджуватись з Україною, підкреслив Клімкін

«Сподіваюсь, що Раді Європи все ж вдасться не розгубити довіру до себе», - зауважив глава МЗС України Павло Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про черговий російський фейк про візит комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович до окупованого Криму.

Про це глава МЗС 12 червня написав у Facebook.

«Черговий російський «развод» про візит комісара РЄ з прав людини Дуні Міятович до окупованого Криму. Такий візит має погоджуватись з нами і відбуватися за українським законодавством. А потьомкінські села Росія показувати вміє, це ми добре знаємо. Але, як кажуть, нема дурних», - зазначив Клімкін.

Міністр додав, що у разі, якщо візит Міятович буде погоджено, то «для повного, а головне, правильного враження від ізольованого та утаємниченого Росією Криму, Комісар РЄ має обов’язково відчути «незабутню» атмосферу закритості півострову несвободи і побачити на власні очі переслідування та арешти».

«Усі ці роки після окупації ми невтомно повторюємо: потрібно забезпечити постійну присутність у Криму міжнародних організацій, зокрема, гуманітарних. На ситуацію не вплинеш якимось окремим ситуативним візитом, необхідно започаткувати реальну постійну міжнародну присутність на окупованому півострові. Сподіваюсь, що Раді Європи все ж вдасться не розгубити довіру до себе», - зауважив Клімкін.

Нагадаємо, прес-служба МЗС Росії 11 червня заявила, що «досягнуто домовленості про поїздку комісара РЄ з прав людини Міятович до Криму 7-11 жовтня цього року».

В свою чергу комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович підтвердила, що має намір відвідати анексований Росією Крим, однак «поки що це треба підтвердити».

«У зв'язку з деякими заявами, які поширюються в засобах масової інформації та в інтернеті щодо мого візиту до Криму, я хотіла б наголосити, що я справді планую поїхати до Криму, але поки це ще треба підтвердити. Є багато питань, які необхідно уточнити, щоб я могла займатися правозахисною діяльністю на півострові», – цитує слова Міятович пресслужба Офісу комісара з прав людини Ради Європи.

Джерело: Радіо Свобода