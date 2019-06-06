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    У небі над Нормандією 300 парашутистів відзначили річницю «Дня Д» (відео)

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    У небі над Нормандією 300 парашутистів відзначили річницю «Дня Д» (відео)

    Американська парашутно-десантна висадка в Нормандії була першою бойовою операцією США в ході операції під назвою «Оверлорд»

    Близько 300 ентузіастів парашутного спорту, серед яких і парашутисти зі США, незважаючи на сіре небо, пролетіли над Нормандією в середу, 5 червня, в рамках заходів із відзначення 75-ї річниці Дня «Д».

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    Американська парашутно-десантна висадка в Нормандії була першою бойовою операцією США в ході операції під назвою «Оверлорд», яку спільно провели сили антигітлерівської коаліції в ніч проти 6 червня 1944 року.

    Тієї ночі близько 13.100 парашутистів з американських 82-ї і 101-ї повітряно-десантних дивізій висадилися на березі Нормандії.

    Ця подія, яка отримала назву «День Д», поклала початок звільненню Західної Європи від нацистської окупації.

    Джерело: Радіо Свобода

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