У небі над Нормандією 300 парашутистів відзначили річницю «Дня Д» (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американська парашутно-десантна висадка в Нормандії була першою бойовою операцією США в ході операції під назвою «Оверлорд»

Близько 300 ентузіастів парашутного спорту, серед яких і парашутисти зі США, незважаючи на сіре небо, пролетіли над Нормандією в середу, 5 червня, в рамках заходів із відзначення 75-ї річниці Дня «Д».

Американська парашутно-десантна висадка в Нормандії була першою бойовою операцією США в ході операції під назвою «Оверлорд», яку спільно провели сили антигітлерівської коаліції в ніч проти 6 червня 1944 року.

Тієї ночі близько 13.100 парашутистів з американських 82-ї і 101-ї повітряно-десантних дивізій висадилися на березі Нормандії.

Ця подія, яка отримала назву «День Д», поклала початок звільненню Західної Європи від нацистської окупації.

Джерело: Радіо Свобода