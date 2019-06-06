Fiat-Chrysler виступив проти злиття з Renault



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Концерн відкликав свою пропозицію про злиття з французьким автомобілебудівником через нові підозри проти колишнього топ-менеджера альянсу Renault-Nissan

Концерн Fiat-Chrysler (FCA) рано вранці в четвер, 6 червня, несподівано повідомив про те, що відкликає свою пропозицію про злиття з французьким автомобілебудівником Renault. Ця заява була зроблена незабаром після того, як стало відомо про нові підозри щодо колишнього топ-менеджера альянсу Renault-Nissan Карлоса Гона. Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Стало зрозуміло, що у Франції відсутні політичні передумови, необхідні для подібного злиття», - повідомили представники італійсько-американського автогіганта в Лондоні.

FCA вважає, що його пропозиція про злиття була переконливою і принесла б вигоду обом сторонам, говориться далі в офіційній заяві концерну.

Раніше Renault повідомив, що хоче відкласти офіційні переговори про злиття. Правління компанії провело нараду щодо можливості об'єднання, проте не встигло прийняти остаточного рішення, оскільки уряд Франції висловився за те, щоб відкласти переговори, пояснив французький автовиробник.

У разі укладення угоди Renault і Fiat-Chrysler стали б третіми в світі за величиною автовиробниками після Volkswagen і Toyota, випускаючи спільно близько 8,7 млн автомобілів на рік. Пропозиція, зроблена FCA французам минулого тижня, передбачала, що обидві сторони отримали б по половині активів.

Renault зустрів оферту з великим інтересом, так само як і французька держава, якій належать 15 відсотків акцій автовиробника. Однак згодом міністр економіки Франції Брюно Ле Мер виступив по телебаченню із заявою про те, що з початком переговорів квапитися не варто.

Зірвана угода з FCA не єдина погана новина для Renault за останні дні. У вівторок, 4 червня, стало відомо, що колишній топ-менеджер альянсу Renault-Nissan Карлос Гон, проти якого в Японії заведено справу про розкрадання 15 млн євро, звинувачується в Нідерландах в розкраданні ще 11 млн євро з рахунків компанії.