У Росії жінка їхала в автобусі з оленем (відео)

Жінка з оленем поверталася з дитячого свята

У російському Норильську жінка з північною оленихою проїхала громадським автобусом. Про це повідомляє видання «Підйом».

Власниця тварини, голова громади корінних нечисленних народів півночі Ня танса Валерія Болгова розповіла, що їм довелося скористатися автобусом, оскільки вона втратила свій автомобіль.

Болгова розповіла, що її олениха є місцевою пам'яткою. Їх запрошують на безліч заходів Таймиру. Того дня їх із Аяклі (кличка тварини) запросили на дитяче свято.

«На зворотному шляху зовсім втомлені були, і ми вирішили зайти в порожній автобус, кондуктор здивувалася, водій сумнівався, лаявся, але змилостивився. Ми півдороги всього їхали, поводилися добре, нічого не наробили, спокійно, нікому не заважали», – розповіла Валерія Болгова.

Жінка сказала, що Аяклі живе у громаді четвертий рік, вона звикла до людей та поїздок у транспорті, все знає і навіть може піднятися сходами на другий поверх.

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