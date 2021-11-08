Поласував оленем: у Чорнобильській зоні виявлено сліди гігантського бурого ведмедя (фото)

Ведмідь був великого розміру й досить сильним

Працівники заповідника виявили рештки обіду ведмедя

У Чорнобильській зоні мешкають бурі ведмеді. Співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника регулярно натрапляють на сліди його життєдіяльності. Про це повідомляється на сторінці заповідника у Facebook.

«Зустрітися з бурим ведмедем на заповідній території віч-на-віч не так просто (та й це – занадто небезпечно). А от місця, де харчується цей великий хижак та сліди його життєдіяльності, співробітники заповідника відшукують регулярно. Цього разу знайти рештки ведмежого обіду допомогли крики круків, які докльовували впольованого оленя», – йдеться в повідомленні.

В оленя переламано хребет. Тож, працівники заповідники зробили висновок, що ведмідь був великого розміру й досить сильним. Ширина його сліду – 16 см.

«Попри власну міць, він турбувався про власну безпеку й переміщав шкіру копитного з місця на місце. Крім оленини, клишоногий хижак ласував і яблуками. Якраз неподалік місця трапези росте деревце з червонобокими плодами», – розповіли працівники заповідника.

Як відомо, Чорнобильська зона стала комфортним домом для багатьох тварин. Тут проживають коні Пржевальського, лосі, сарни, олені, кабани, рисі, вовки, ведмеді, болотні черепахи та велика кількість видів птахів.

До слова, нещодавно в Чорнобильській зоні помітили трійцю биків, які гуляли, не боячись людей.

У кінці 2020 року у заповіднику було виявлено загиблих коней Пржевальського з зашморгами на шиях.



