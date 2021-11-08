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    Скажена білка покусала двох людей у Чернівцях

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    Хвора&nbsp;тварина померла, а потерпілі наразі проходять курс імунізації проти сказу - Скажена білка покусала двох людей у Чернівцях
    Хвора тварина померла, а потерпілі наразі проходять курс імунізації проти сказу
    фото з відкритих джерел

    Дві вулиці міста на карантині

    У Чернівцях скажена білка покусала двох людей. Через це у місті на карантині перебувають дві вулиці, ще одна вулиця та парк є зоною ризику, повідомляє пресцентр Чернівецької міської ради.

    Зокрема, карантинні обмеження були накладені на вулицю Першотравневу та провулок Топорівський.

    Також зоною ризику оголосили вулицю Садову та парк культури й відпочинку імені Шевченка.

    Наразі через карантин здійснюються такі заходи:

    • обстеження та щеплення тварин з прилеглих вулиць, аби ліквідувати вогнище сказу;
    • проведення вимушеної дезінфекції в районі вилову та перетримки білки (кінний двір);

    Як додають у міськраді, сама тварина померла, а потерпілі наразі проходять курс імунізації проти сказу.

    До слова. у Чернівцях поліція охороняє банер з рекламою Зеленського. Чернівецьким активістам не вдалося демонтувати банер «Велика реконструкція».

    Варто наголосити, що зараз основне джерело сказу в Україні – вуличні коти.

    Також нагадаємо, що коронавірус може викликати запалення серця у кішок та собак.

    У жовтні у Вінниці дикі тварини-хижачки перебралися жити до міста. Мовиться про лисиць.

    У серпні на Київщині з повітря вакцинували диких тварин. Людей просять не чіпати знайдені приманки. Для імунізації тварин від сказу використовується вакцина вітчизняного виробника ТОВ «Укрветпромпостач». Поживні принади з вакциною – це невеликі, розміром із сірникову коробку брикети коричневого кольору, всередині яких знаходяться желеподібні капсули з антигеном. Вони мають специфічний запах м’ясо-кісткового борошна, що приманює тварин на великих відстанях.

    Фахівці Держпродспоживслужби розповіли, що такий спосіб вакцинації застосовують для диких і бродячих тварин, у яких після поїдання поживної принади з вакциною на один рік формується імунітет до збудника сказу. Хоча приманки проти сказу цілком безпечні для людей, тварин і навколишнього середовища, громадян закликають не чіпати знайдені брикети.

    Теги: тварини сказ Чернівці хвороби карантин щеплення вулиця імунітет парк
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    Скажена білка покусала двох людей у Чернівцях