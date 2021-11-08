Коронавірус може викликати запалення серця у кішок та собак

Вчені виявили у кішок та собак запалення серця після зараження коронавірусом

Близько 12,5% собак і кішок, які перенесли коронавірус, зараз мають діагноз міокардит

Британські вчені виявили у деяких кішок та собак міокардит (запальне захворювання серця – ред.) після зараження коронавірусом. Про це повідомляє NBC News.

«Ці собаки та кішки перебували у депресивному стані, були млявими, у них зник апетит. Також вони мали або утруднене дихання через скупчення рідини в легенях і через хворобу серця, або вони втрачали свідомість через порушення серцевого ритму», – розповів ветеринарний кардіолог з Ветеринарного довідкового центру Ральфа в Бакінгемширі Лука Ферасін.

За його словами, близько 12,5% собак і кішок, які перенесли коронавірус, зараз мають діагноз міокардит.

Раніше повідомлялося, що у зоопарку міста Денвера у штаті Колорадо зафіксували перші у світі випадки зараження коронавірусом у гієн.

Результати були підтверджені у Ветеринарній діагностичній лабораторії CSU у Форт-Коллінзі, а також у Міністерстві сільського господарства США.

Співробітники зоопарку відзначили у тварин млявість, невеликі виділення з носа та періодичний кашель. У зоопарку повідомили, що гієни відомі своєю витривалістю та стійкістю до таких захворювань, як сибірка, сказ і чума.

Нагадаємо, раніше були зафіксовані випадки інфікування кішок, собак, тигрів і левів в зоопарках, а незабаром спалах SARS-Cov-2 почався на норкових фермах, що призвело до знищення мільйонів звірів. Як з'ясувалося, норки можуть заразитися коронавірусом і передати його не лише своїм родичам, але і людям.

До слова, вчені з'ясували, що собаки можуть виявляти коронавірус у безсимптомних носіїв.