На Одещині знайшли рештки доісторичної істоти

Рештки носорога це не єдине, що відшукав палеонтолог

На Одещині, поблизу міста Чорноморськ, було знайдено рештки древньої істоти. Ймовірно, це кістки вимерлого виду носорогів – Coelodonta antiquitatis.

Знахідкою в соцмережах поділився палеонтолог-любитель Олександр Макаренко, повідомляє УНН.

За словами одесита, кістки належать вимерлому виду носорогів – Coelodonta antiquitatis, проте це лише його припущення. Для точного визначення знахідки, він передав її вченим ОНУ ім. Мечникова.

«З дитинства я збирав камінчики, скам’янілі мушлі. Але коли у 2019 році почав працювати в Чорноморську, інтуїція шукача мене покликала на його схили і тут на мене чекав сюрприз. Для мене це як похід за грибами. Знахідки, що я знаходжу, відправляю до музеїв ОНУ ім.Мечникова», – розповів палеонтолог.

Рештки носорога це не єдине, що відшукав чоловік. Переважно всі свої знахідки він відправляє в музеї, аби науковці змогли дослідити їх краще.

«Більшість з них зараз в музеях, науковці їх досліджують. В мене залишився лише дріб’язок. Та декілька зубів Гіппаріона яких я в п’ятницю планую передати також до музею», – поділився Макаренко.

Серед відшуканого, найбільш вражаючим Олександр вважає фрагмент лопатки великої викопної тварини у пісковиках.

Нагадаємо, під Одесою знайшли останки невідомого величезного звіра.