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    На Одещині знайшли рештки доісторичної істоти

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    Кістки належать вимерлому виду носорогів &ndash; Coelodonta antiquitatis - На Одещині знайшли рештки доісторичної істоти
    Кістки належать вимерлому виду носорогів – Coelodonta antiquitatis
    фото: unn.com.ua

    Рештки носорога це не єдине, що відшукав палеонтолог

    На Одещині, поблизу міста Чорноморськ, було знайдено рештки древньої істоти. Ймовірно, це кістки вимерлого виду носорогів – Coelodonta antiquitatis.

    Знахідкою в соцмережах поділився палеонтолог-любитель Олександр Макаренко, повідомляє УНН.

    За словами одесита, кістки належать вимерлому виду носорогів – Coelodonta antiquitatis, проте це лише його припущення. Для точного визначення знахідки, він передав її вченим ОНУ ім. Мечникова.

    «З дитинства я збирав камінчики, скам’янілі мушлі. Але коли у 2019 році почав працювати в Чорноморську, інтуїція шукача мене покликала на його схили і тут на мене чекав сюрприз. Для мене це як похід за грибами. Знахідки, що я знаходжу, відправляю до музеїв ОНУ ім.Мечникова», – розповів палеонтолог.

    Рештки носорога це не єдине, що відшукав чоловік. Переважно всі свої знахідки він відправляє в музеї, аби науковці змогли дослідити їх краще.

    «Більшість з них зараз в музеях, науковці їх досліджують. В мене залишився лише дріб’язок. Та декілька зубів Гіппаріона яких я в п’ятницю планую передати також до музею», – поділився Макаренко.

    Серед відшуканого, найбільш вражаючим Олександр вважає фрагмент лопатки великої викопної тварини у пісковиках.

    Нагадаємо, під Одесою знайшли останки невідомого величезного звіра.

    Теги: історія музеї Одещина тварини
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